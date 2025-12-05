FREEMAIL
'ČETIRI UBOJICE' /

Hrvatska policija sprema veliku akciju: Dižu i dronove, pogledajte snimku

U provedbu će se uključiti svi policajci, kao i svi dostupni uređaji i oprema koji se koriste u nadzoru i kontroli prometa

5.12.2025.
12:19
Erik Sečić
Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija
Policijska uprava varaždinska u četvrtak je obavijestila da će tijekom cijelog prosinca provoditi pojačani nadzor svih sudionika u prometu.

S ciljem povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja, nadzor će provoditi na području cijele Varaždinske županije, a posebno na lokacijama na kojima je evidentirano najviše prometnih nesreća i kršenja propisa. 

U provedbu će se uključiti svi policajci, kao i svi dostupni uređaji i oprema koji se koriste u nadzoru i kontroli prometa. 

Posebna pažnja na 'četiri glavne ubojice u prometu' 

Posebna pažnja posvetit će se sprječavanju i sankcioniranju najtežih prometnih prekršaja, tzv. četiri glavne ubojice u prometu: 

  • vožnja pod utjecajem alkohola i droga
  • kretanje brzinom većom od dopuštene
  • nekorištenje sigurnosnog pojasa i/ili dječje sjedalice te
  • nepropisna uporaba mobitela

Isto tako, policija napominje da će se nadzor provoditi i uz uporabu dronovima. Objavili su i snimku iz prijašnjih nadziranja na kojoj se vidi koje su sve prekršaje zabilježili dronovi. Snimku pogledajte na vrhu članka. 

