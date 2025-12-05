Hrvatska policija sprema veliku akciju: Dižu i dronove, pogledajte snimku

Policijska uprava varaždinska u četvrtak je obavijestila da će tijekom cijelog prosinca provoditi pojačani nadzor svih sudionika u prometu.

S ciljem povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja, nadzor će provoditi na području cijele Varaždinske županije, a posebno na lokacijama na kojima je evidentirano najviše prometnih nesreća i kršenja propisa.

U provedbu će se uključiti svi policajci, kao i svi dostupni uređaji i oprema koji se koriste u nadzoru i kontroli prometa.

Posebna pažnja na 'četiri glavne ubojice u prometu'

Posebna pažnja posvetit će se sprječavanju i sankcioniranju najtežih prometnih prekršaja, tzv. četiri glavne ubojice u prometu:

vožnja pod utjecajem alkohola i droga

kretanje brzinom većom od dopuštene

nekorištenje sigurnosnog pojasa i/ili dječje sjedalice te

nepropisna uporaba mobitela

Isto tako, policija napominje da će se nadzor provoditi i uz uporabu dronovima. Objavili su i snimku iz prijašnjih nadziranja na kojoj se vidi koje su sve prekršaje zabilježili dronovi. Snimku pogledajte na vrhu članka.

