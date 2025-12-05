FREEMAIL
PRIPAZITE!

Državni inspektorat obavijestio: Pileći batak i zabatak povučeni iz prodaje zbog salmonele
Foto: Profimedia

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu

5.12.2025.
11:45
Hina
Profimedia
Zbog utvrđene bakterije salmonele, Državni inspektorat obavijestio je o opozivu proizvoda "brzo smrznuti pileći batak, zabatak s kožom otkošteni 1kg",  A klasa, koji u veleprodaju distribuira tvrtka Stanić, objavila je u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvođač je tvrtka Mitmar iz Poljske, proizvod ima LOT4155 i rok upotrebe je do 10. siječnja 2027. 

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu, navodi HAPIH.

Državni InspektoratPiletinaSalmonela
