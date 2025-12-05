Plenković otkrio o čemu je razgovarao s papom Lavom XIV.: 'Posebno sam podcrtao jednu stvar'

Papa Lav XIV. primio je premijera Andreja Plenkovića, koji će ga, prema najavama, pozvati u posjet Hrvatskoj i pokloniti mu vrijednu monografiju "Incunabula Croatica" kako bi se bolje upoznao s hrvatskom kulturom, pismenošću i tradicijom.

Iznimna mi je čast bila sastati se u Vatikanu sa Svetim Ocem papom Lavom XIV. @Pontifex, koji je u srcima i molitvama hrvatskog naroda i katolika dijem svijeta.



Potvrdili smo izvrsne odnose Hrvatske i Svete Stolice i nastavak redovitog dijaloga @VladaRH i HBK o svim važnim… pic.twitter.com/V4zGZgZ3GO — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 5, 2025

Plenković je nakon sastanka otkrio o čemu je sve razgovarao s papom. "Posebno sam podcrtao sjajne odnose s Hrvatskom biskupskom konferencijom".

Kaže da nije inzistirao na terminu dolaska pape u Hrvatsku. "Nije lako ni njemu žonglirati s toliko poziva".

Rekao je da je papa u odličnoj intelektualnoj formi, da je "britak" te da ima suradnike koji su Hrvati koji su u prigodi objasniti položar hrvatskog naroda u BiH. "Rekao bih da je jako dobro informaran, to je čovjek svijeta, s ogromnim iskustvom, koji ima razumne poglede. Jako sam pozitivnog dojma", kaže Plenković.

Razgovarali su i o papinoj viziji "koja je važna za Europu i za svijet u kontekstu vremena u kojem živimo kada se međunarodno pravo poštuje manje nego prije, kada smo u 80. obljetnici stvaranja UN-a, 77. godišnjici Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i kada neke temeljne vrijednosti upravo visoki moralni autoritet poput pape može na odgovarajući način artikulirati u međunarodnoj zajednici".

