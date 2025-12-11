Drama u Savi kraj Slavonskog Broda, prevrnuo se čamac s 13 ljudi: 'Najmanje jedna osoba poginula'

Veća skupina migranata stradala je prilikom prelaska Save kraj Slavonskog Brod u četvrtak ujutro. Iz Javne vatrogasne postrojbe Slavonski Brod za Infopix su izvijestil o akciji izvlačenja iz rijeke. "Ima poginulih, a osam osoba je iz Save izvučeno živo", kazao je Ivan Vuleta, zapovjednik JVP Slavonski Brod za ovaj medij.

Vatrogasci su jutros, uz policiju, hitnu i HGSS, izašli na teren nakon dojave da je u Savi stradala skupina migranata. Savu su pokušali prijeći u čamcu. U čamcu je navodno bilo ukupno 13 osoba.

Oglasila se i policija. "U ovom trenutku možemo reći da je policija na terenu bila odmah od prve informacije koju smo zaprimili o ovome događaju, koji se zbio negdje oko pet sati jutros. Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć unesrećenima.

Više osoba je izvučeno, a prema trenutačnim podacima jedna je osoba preminula, dok se drugoj pruža pomoć u smislu reanimacije. Ostali su pothlađeni i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje", za Infopix kazala je Kata Nujić.

Oglasili se iz bolnice

Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević". "Za sada smo zaprimili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo. Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon liječničke obrade koja je u tijeku", za Infopix kazao je ravnatelj brodske Bolnice, dr. Josip Samardžić.

Za vrijeme pretraživanja rijeke u akciju je bio uključen i dron, a duž cijelog prostora pretrage rijeke Save bilo je zabranjeno za prometovanje.