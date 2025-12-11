Ovo je mjesto strašne tragedije na Savi, prizori bi vas mogli uznemiriti...

Maglovito jutro u Slavonskom Brodu donijelo je veliku tragediju. U prevrtanju čamca na rijeci Savi poginula je jedna osoba. Zapovjednik lokalnih vatrogasaca o svemu je izvijestio Hinu.

"Na prvoj lokaciji uzvodno od mosta na Savi u Slavonskom Brodu šest je migranata zatečeno kako se drže za splav i izvadili smo ih sve žive. Dobili smo dojavu od policije da se kod stadiona u Slavonskom Brodu nalazi još migranata u Savi i tamo smo izvadili tri, jedan je bio mrtav odmah, a dva su bila živa, a od ta dva jedan je bio u teškom stanju", kazao je zapovjesnik JVP-a, Ivan Vuleta.

U spašavanju je sudjelovala i Gorska služba spašavanja, policija i Hitna pomoć.

Iz PU brodsko-posavske dojavu o prevrtanju čamca dobili su 5.20 sati. "Na mjesto događaja su upućene policijske ophodnje, a pozvane su i druge žurne službe.

Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć te iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba (stranih državljana), od kojih jedna osoba nije davala znakove života. Sve pothlađene osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu", priopćili su.

RTL Danas doznaje da je spašavanje migranata bilo izuzetno zahtjevno. Jauci i zapomaganje bili su jedini trag u magli i mraku

"U vezu s počinjenjem kaznenog djela dovodi se državljanin BiH koji je također u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja", stoji u priopćenju policije.

Izvješće iz bolnice

Ravnatelj slavonskobrodske Opće bolnice, dr. Josip Samardžić u svojoj izjavi za medije kazao je kako je hospitalizirano 13 osoba.

"Jutros neposredno prije šest sati dobili smo obavijest da će nam na objedinjeni hitni bolnički prijem biti upućeni stradalnici te smo dakle u 6.08 već primili prvu osobu iz ove nesreće. Do sada smo zaprimili sveukupno 13 osoba koje su dovezene u pratnji djelatnika Zavoda za hitnu medicinu i policijskih službenika. Od toga su na dvije osobe već u tijeku transporta provođena reanimacija koja je ovdje nastavljena. Kod jedne ženske osobe proglašena je smrt dok su nad drugom osobom u tijeku svi postupci intenzivnog liječenja i reanimacije te se i dalje nalazi u vrlo kritičnom stanju.

Kod ostalih se radi uglavnom o lakšim tjelesnim ozljedama i pothlađeni su. Šest je muških osoba i sedam je ženskih osoba i svi su punoljetni. Deset ih je, uz ove osobe nad kojima se obavlja reanimacijski postupak, u ovom trenu već primljeno bolnicu i nalaze se pod nadzorom policije", kazao je u svojoj izjavi za medije dr. Josip Samardžić.