SPORT U USPONU /

Zanosna plavuša oblačila se u časnu sestru, a sada je zaštitno lice Svjetskog prvenstva

Zanosna plavuša oblačila se u časnu sestru, a sada je zaštitno lice Svjetskog prvenstva
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Božićno vrijeme mnogi će ljubitelji sporta provesti gledajući Svjetsko prvenstvo u pikadu. Osim vrhunskih igrača pikada i njihove atletske građe, pažnju će privlačiti i zanosna voditeljica Sky Sportsa Emma Paton, koja je postala zaštitno lice pikada. 

Ne tako davno, Paton je pratila pikado kao gledateljica. Emma je priznala da je bila zagrižena navijačica, a svjedočila je i Svjetskom prvenstvu u Alexandra Palaceu obučena u časnu sestru. „Oh, bila sam na pikadu prije kao obožavateljica, da. Kao časna sestra. Pa, bilo je to u grupi časnih sestara. Bilo je to prije mnogo godina. Bilo je to s mojom najboljom prijateljicom, koja još uvijek ide. Ide svake godine. Uvijek me pita za karte", kazala je Paton, prenosi engleski The Sun.

Sve o pikadu čitajte na portalu Net.hr.

Paton nije ni zamišljala da će i sama biti na pozornici Alexandra Palacea i to s mikrofonom Sky Sportsa u rukama. Paton je na Sky došla 2012. uoči Olimpijskih igara u Londonu, a i sama se bavila atletikom, bila je uspješna na 400 metara, ali je karijeru prekinula ozljeda ligamenata zgloba. 

Uskoro se profilirala kao zaštitno lice prijenosa pikada na Sky Sportsu, a vidjet ćemo je i na ovome Svjetskom prvenstvu u kojem će pobjednik zaraditi rekordnih milijun funti. „Sretna sam što radim u sportu koji je doživio vrtoglavi procvat u posljednjih nekoliko godina. I sretna sam što sam dio divnog tima.“

11.12.2025.
11:37
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
PikadoSky SportsVoditeljica
