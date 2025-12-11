Svi je pamte kao Marinu: Pogledajte kako sada izgleda zvijezda sapunice koju su Hrvati obožavali

Meksička glumica i pjevačica Sandra Echeverría, koju je regionalna publika zavoljela u hit telenoveli “Marina”, danas slavi svoj 40. rođendan, a i dalje izgleda jednako zanosno kao na početku karijere. Od vremena kada je glumila skromnu i hrabru Marinu do danas, Sandra je izgradila impresivnu karijeru i postala jedna od najtraženijih latino zvijezda.

Osim telenovela poput La Fuerza del Destino, La Usurpadora i brojnih filmskih projekata, Sandra je ostvarila uspjehe i u glazbi te nastavlja kombinirati obje umjetnosti. Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a mnogi komentiraju da izgleda bolje nego ikad.

U privatnom životu prošla je kroz razvod od glazbenika Leona Fernándeza, s kojim ima sina Andrésa, no ostali su u dobrim odnosima i dijele brigu o djetetu. Danas Sandra uživa u novim profesionalnim projektima, majčinstvu i životu daleko od skandala, potvrđujući status jedne od najomiljenijih latino glumica svoje generacije.