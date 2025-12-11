Urban rasprodao Arenu Zagreb: Slavi 30 godina karijere pred publikom iz cijelog svijeta

Damir Urban (57), hrvatski pjevač, tekstopisac i gitarist prepoznatljiv po jedinstvenom glazbenom izričaju, objavio je na društvenim mrežama kako je njegov koncert u Areni Zagreb službeno rasprodan. Veliki nastup Urban&4 uz gudački kvartet održat će se u utorak, 16. prosinca, pod simboličnim nazivom Nitko osim nas. Koncert je zamišljen kao svečana proslava tri desetljeća rada benda i emotivne povezanosti s publikom koja ih prati sve ove godine.

Poruka zahvalnosti obožavateljima

U kratkoj, ali dirljivoj objavi Urban se zahvalio svima koji su na vrijeme osigurali svoje ulaznice te naglasio koliko mu znači vjernost publike.

"Dragi naši, upravo smo dobili vijest - koncert u Areni Zagreb službeno je rasprodan! Hvala vam za svaku kupljenu kartu i svaki kilometar koji ćete prijeći da biste u utorak bili s nama", poručio je Urban, dodajući kako je posebno sretan što uz njegovu glazbu odrastaju i neke nove generacije.

Fanovi stižu iz cijele regije

Komentari obožavatelja pod objavom brzo su se nizali, a mnogi su istaknuli kako stižu iz različitih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva. “Dolazimo iz Zadra”, “dolazim iz Švedske!”, “iz Varaždina stižemo u punom busu”, samo su neke od poruka oduševljenih fanova. Mnogi su otkrili da su karte kupili još u srpnju ili kolovozu, te da dolaze i iz Skoplja, potvrđujući koliko je interes za ovaj koncert bio velik od samog početka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najava koncerta pokrenula lavinu emocija

Urban je spektakl najavio još ranije kratkim videom snimljenim ispred Arene Zagreb, uz jasnu i jednostavnu poruku: “16.12.2025 - Arena - Zagreb - Nitko osim nas”. Očekuje se nezaboravna glazbena večer u kojoj će se bend osvrnuti na najveće hitove svoje dugogodišnje karijere.

POGLEDAJTE VIDEO:Skalpeli, lampice i toaletni papir: Ovako nastaje božićna čarolija u Osijeku!