Urban rasprodao Arenu Zagreb: Slavi 30 godina karijere pred publikom iz cijelog svijeta
Mnogi fanovi putuju iz udaljenih gradova i država samo kako bi prisustvovali koncertu
Damir Urban (57), hrvatski pjevač, tekstopisac i gitarist prepoznatljiv po jedinstvenom glazbenom izričaju, objavio je na društvenim mrežama kako je njegov koncert u Areni Zagreb službeno rasprodan. Veliki nastup Urban&4 uz gudački kvartet održat će se u utorak, 16. prosinca, pod simboličnim nazivom Nitko osim nas. Koncert je zamišljen kao svečana proslava tri desetljeća rada benda i emotivne povezanosti s publikom koja ih prati sve ove godine.
Poruka zahvalnosti obožavateljima
U kratkoj, ali dirljivoj objavi Urban se zahvalio svima koji su na vrijeme osigurali svoje ulaznice te naglasio koliko mu znači vjernost publike.
"Dragi naši, upravo smo dobili vijest - koncert u Areni Zagreb službeno je rasprodan! Hvala vam za svaku kupljenu kartu i svaki kilometar koji ćete prijeći da biste u utorak bili s nama", poručio je Urban, dodajući kako je posebno sretan što uz njegovu glazbu odrastaju i neke nove generacije.
Fanovi stižu iz cijele regije
Komentari obožavatelja pod objavom brzo su se nizali, a mnogi su istaknuli kako stižu iz različitih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva. “Dolazimo iz Zadra”, “dolazim iz Švedske!”, “iz Varaždina stižemo u punom busu”, samo su neke od poruka oduševljenih fanova. Mnogi su otkrili da su karte kupili još u srpnju ili kolovozu, te da dolaze i iz Skoplja, potvrđujući koliko je interes za ovaj koncert bio velik od samog početka.
Najava koncerta pokrenula lavinu emocija
Urban je spektakl najavio još ranije kratkim videom snimljenim ispred Arene Zagreb, uz jasnu i jednostavnu poruku: “16.12.2025 - Arena - Zagreb - Nitko osim nas”. Očekuje se nezaboravna glazbena večer u kojoj će se bend osvrnuti na najveće hitove svoje dugogodišnje karijere.
