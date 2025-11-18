Zašto je planuo neboder Vjesnika? 'Jedna stvar je zanimljiva, bila je samo jedna dojava...'

U ponedjeljak nešto iza 23 sata buknuo je požar u zagrebačkoj zgradi Vjesnika. Vatrogasci su se cijelu noć borili s buktinjom, a na terenu je cijelu noć bila naša novinarka Katarina Dimitrijević Hrnjkaš te razgovarala sa Sinišom Jembrihom, zapovjednikom zagrebačkih vatrogasaca i gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Stanje na požarištu je u utorak oko šest sati izgledalo puno bolje nego sat ili dva prije toga. Vatra se smanjila i nije bilo otvorenog velikog plamena iako je na mnogim katovima i dalje gorjelo. Gradonačelnik je u pratnji zapovjednika zagrebačkih vatrogasaca kratko obišao prizemne prostorije kraj nebodera gdje je bilo sigurno i potvrdio nam da je šteta ogromna, moguće i totalna.

"Razbuktava se na različitim etažama, arhiva i namještaj. Isto tako je bitno da vatrogasci ne dođu u opasnost tako da se gasi i iznutra i izvana", rekao je gradonačelnik i dodao da se još ne zna koji je uzrok požara.

'Postoje neke sumnje'

"Postoje neke sumnje, ali radit će se očevid", rekao je Tomašević.

"Vidjeli smo izvana, a vidi se i iznutra da je šteta totalna. Većinski vlasnik je država. Vidjet će statičari na kraju je li konstrukcija, koja je armirano betonska, za rušenje ili će se ići u nekakvu obnovu, ali ono što se nadam je s obzirom na to da će ova zgrada koja će izgledati kao ruglo ići što prije u obnovu ili će se raditi nova", rekao je gradonačelnik. Na pitanje naše novinarke kako izgleda zgrada iznutra jer je Tomašević u jednom trenutku ušao unutra, rekao je:

"Samo na donju etažu, bez brige, nisam ulazio na samo požarište", rekao je.

'Šteta je velika'

Siniša Jembrih, zapovjednik zagrebačkih vatrogasaca potvrdio je da je šteta velika pošto je većina te zgrade bila napuštena. Unutra je bilo nekih skladišnih prostora punih papira.

"Kao što je rekao gradonačelnik, mi smo negdje nakon 23 sata primili samo jednu dojavu što je zanimljivo jer inače kad je veliki požar uvijek bude puno dojava. Sada je bila samo jedna dojava o pojavi crnog dima i plamena na vrhu Vjesnikovog nebodera. Na intervenciju su upućena tri vozila iz najbliže postaje u Savskoj", rekao je i dodao da je po dolasku odmah zatražena dodatna pomoć.

Foto: Net.hr

"Ono što je bilo opasno je kad su se ekipe počele penjati da bi ugasile požar na višim katovima, počelo je gorjeti na nižim katovima, na petom, šestom, čak i u prizemlju što daje određene sumnje u uzrok požara, da bi mogle biti instalacije", rekao je Jembrih.

Do 6 sati ujutro, procirkuliralo je 30 vatrogasnih vozila, od kojih su neka naravno i logistička i 80-ak vatrogasaca, profesionalnih i dobrovoljnih.

Ne postoji opasnost od urušavanja

"Ono što je važno za napomenuti je da je toliko vatrogasaca radilo da je bilo bitno napuniti postaje da bi radili ovaj svoj normalni posao. Za pretpostaviti je da ćemo tijekom dana požar staviti pod potpunu kontrolu i ono što je važno za napomenuti je da mi moramo gasiti požar iznutra. Moramo se penjati iz podruma sve do vrha zgrade. S obzirom da konstrukcija zgrade ima jako puno džepova, to će potrajati", rekao je Jembrih.

Na pitanje naše novinarke, postoji li opasnost da bi se zgrada mogla urušiti, Tomašević je rekao da ne postoji.

"Sada je najbitnije da nema žrtava i sigurnost vatrogasaca", dodao je gradonačelnik.

Što se tiče same opasnosti za građane, Jembrih je objasnio da se odmah po izlasku na intervenciju zove policija, obavijesti se plinara, to je standardna procedura, tako da su bili ugašeni energenti na samom objektu.

Šteta na automobilima

Štete ima na vozilima pored Vjesnika, potvrdio je Tomašević jer komadi staklai objekta padaju na okolne ulice.

"To će vlasnici automobila riješavati preko osiguravajućih društava koja su vezana s vlasnikom objekta", rekao je Tomašević.

Jembrih je dodao da će tijekom dana reducirati snage, ali očekuje se da će i naredne noći ekipa dežurati kako bi osigurala požarište. Gradonačelnik je najavio i da će ulice oko Vjesnika biti zatvorene i naglasio da je danas, srećom, praznik pa ne vjeruje da će biti velikih problema u prometu.

Inače, kako je Tomašević potvrdio - neboder je većinski u vlasništvu države, na gornjem katu nalazile su se prostorije jednog radija.

Doznajemo, što je Tomašević i potvrdio, da se Vjesnikov neboder koristio kao arhiv pojedinih ministarstava. Podsjetimo, tijekom noći požarište je obišao i ministar graditeljstva Branko Bačić.