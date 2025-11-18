FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KULTNA POVIJESNA INSTITUCIJA /

Visok 67 metara, jedinstven u ovom dijelu Europe: Neboder koji je bio najjače novinarsko uporište u zemlji

Visok 67 metara, jedinstven u ovom dijelu Europe: Neboder koji je bio najjače novinarsko uporište u zemlji
×
Foto: Matija Habljak/sanjin Strukic/pixsell

Već duže vrijeme izgleda otužno, prljavog pročelja, ponekog polomljenog stakla, a današnji požar samo će to sve još više i uništiti

18.11.2025.
3:44
Jakov Sedlar
Matija Habljak/sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sat vremena prije ponoći izbio je veliki požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj Aveniji u Zagrebu. U jednom od simbola glavnog grada Hrvatske. 

Pratite uživo situaciju s terena.

Zahvatio je više katova, a požar se i dalje neprestano širi. Prema posljednjim informacijama u gašenje je uključeno više od 93 vatrogasaca i 30 vatrogasnih vozila. 

Visok 67 metara, 16 katova...

Neboder Vjesnik na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije u širem središtu Zagreba visok je 67 metara, a iznad zemlje su visoko prizemlje te 16 katova. Ime je dobio po novinskoj tvrtki, a bio je kultna novinarska institucija i najjače novinarsko uporište u zemlji. Iz njega su izašle generacije vrsnih novinara još u vrijeme Jugoslavije. 

Visok 67 metara, jedinstven u ovom dijelu Europe: Neboder koji je bio najjače novinarsko uporište u zemlji
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Izgrađen je 1972. godine, a arhitekt je bio Antun Ulrich. U to vrijeme bio je inspiriran neboderom Lever House u New Yorku, a bio je jedan od najmarkantnijih zagrebačkih građevina. 

Već duže vrijeme izgleda otužno, prljavog pročelja, ponekog polomljenog stakla, a današnji požar samo će to sve još više i uništiti.

Vjesnikov neboder bio je u svoje doba jedinstven u ovom dijelu Europe. Najbliža zgrada s tako suvremenom fasadom postojala je, kad je završena njegova gradnja, u švicarskoj Lausannei. 

POGLEDAJTE VIDEO: Strašan požar u Vjesnikovom neboderu

NovinarstvoVjesnikPovijestArhitekturaPožarPožar Zagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KULTNA POVIJESNA INSTITUCIJA /
Visok 67 metara, jedinstven u ovom dijelu Europe: Neboder koji je bio najjače novinarsko uporište u zemlji