Visok 67 metara, jedinstven u ovom dijelu Europe: Neboder koji je bio najjače novinarsko uporište u zemlji

Sat vremena prije ponoći izbio je veliki požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj Aveniji u Zagrebu. U jednom od simbola glavnog grada Hrvatske.

Pratite uživo situaciju s terena.

Zahvatio je više katova, a požar se i dalje neprestano širi. Prema posljednjim informacijama u gašenje je uključeno više od 93 vatrogasaca i 30 vatrogasnih vozila.

Visok 67 metara, 16 katova...

Neboder Vjesnik na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije u širem središtu Zagreba visok je 67 metara, a iznad zemlje su visoko prizemlje te 16 katova. Ime je dobio po novinskoj tvrtki, a bio je kultna novinarska institucija i najjače novinarsko uporište u zemlji. Iz njega su izašle generacije vrsnih novinara još u vrijeme Jugoslavije.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Izgrađen je 1972. godine, a arhitekt je bio Antun Ulrich. U to vrijeme bio je inspiriran neboderom Lever House u New Yorku, a bio je jedan od najmarkantnijih zagrebačkih građevina.

Već duže vrijeme izgleda otužno, prljavog pročelja, ponekog polomljenog stakla, a današnji požar samo će to sve još više i uništiti.

Vjesnikov neboder bio je u svoje doba jedinstven u ovom dijelu Europe. Najbliža zgrada s tako suvremenom fasadom postojala je, kad je završena njegova gradnja, u švicarskoj Lausannei.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašan požar u Vjesnikovom neboderu