Zašto požar u Vjesniku vjerojatno nema veze s 'Urbexom': 'Postoje dva pravila...'

Ugledao je devastirane zgrade i uskliknuo, "Evo ga, posljednja granica! Pokušat ću naći ulaz s druge strane". Tako je youtuber Shiey prije par godina krenuo u istraživanje napuštenog hotelskog kompleksa Kupari kod Dubrovnika. Urbani istraživač kojeg na mrežama prati preko tri milijuna ljudi s biciklom se popeo na krov hotela Grand, tamo je i prespavao.

"Ne želim previše svijetili ovdje gore, kako ne bih odao svoj položaj bilo kome tko bi zbog toga bio zabrinut", ispričao je na krovu.

I to je, ukratko, princip djelovanja svih koji se bave urbanim istraživanjem, istražiti napuštene građevine, ali ne ostaviti nikakav trag. Pravilo je uzmi samo fotografije, ne ostavi ništa osim tragova, objašnjava za Direkt Darijan Kosić, jedan od rekreativaca koji godinama obilazi napuštene objekte.

"Znači ništa se ne uništava, ne pali pogotovo i slično. Ideš sa društvom, obilaziš objekte, fotografiraš, snimaš za privatne potrebe, eventualno za objavu na društvenim mrežama, i to je to", kaže Kosić.

Darijana smo snimili baš kod jednog takvog mjesta, kraj zidova Ciglane u Zagrebu, jednog od najvećih napuštenih kompleksa u glavnom gradu, za koji je baš nedavno donesena odluka da će se tu graditi novi stanovi. U tom prostoru za Direkt još nismo bili, ali zato smo bili u hrpi drugih sličnih ruina. I bavili se urbexom kada još nismo ni znali za taj pojam.

Bavili smo se urbexom prije urbexa

Za početak, bili smo u slavnom kompleksu Haludovo na Krku, "gdje je početkom 70-ih vladao hedonizam kao nigdje drugdje u Jugoslaviji. U društvu lijepih, polugolih djevojaka, bogataši iz Amerike dolazili su ovdje kockati, jesti jastoge i kavijar, piti šampanjac, generalno provoditi se na način nezamisliv bilo gdje drugdje u bivšoj državi".

Posjetili smo i zaboravljenu Titovu vilu na Plitvicama. "Titov apartman je, zar ste sumnjali, bio najveći i najluksuznije uređen. Od tog cijelog luksuza danas je ostao samo ovaj žuti tepih koji nipošto ne izgleda luksuzno", ispričali smo dok smo istraživali taj Objekt 99 prije točno dvije godine.

"Pod ovim krovom, na ovom operacijskom stolu, spašeni su životi mnogih partizana ranjenih u borbi protiv okupatora", pričali smo nešto ranije, kada smo posjetili partizansku bolnicu na Petrovoj gori, još jednom kompleksu koji godinama čeka obnovu, a onda i ruševinu u koju se pretvorila Sveučilišna bolnica u Blatu.

"Cijeli ovaj kompleks sustavno propada već više od tri desetljeća i izgleda kao kulisa kakvog postapokaliptičnog filma", rekli smo u ljeto 2023., isto vrijedi i danas.

Za Vjesnik nisu krivi urbani istraživači

Ista je stvar i s političkom školom u Kumrovcu koju smo nedavno snimali, nakon odluke da se pretvori u starački dom. I upravo to je uvijek i bio cilj, pokazati mjesta koja propadaju, a djeluju zanimljivo. I zato nećete naći niti jednog urbanog istraživača koji bi događaj u Vjesniku na bilo koji način povezao s urbexom.

"U urbexu postoje dva glavna pravila - prvo je da se čuvaš dok istražuješ, jer kao i svaki hobi i ovaj hobi ima rizika i najbitnije se čuvati. Drugo pravilo je da ostaviš mjesto identično kako je bilo prije, znači ne kradeš, ne uništavaš, ne šaraš grafite, a ova djeca nisu ni prvo ni drugo pravilo poštivala, i zapravo mislim da se uopće nisu bavili "urbexom"", kaže Marin Grković, rekreativni urbani istraživač iza profila "Sedmo nebo".

"Sam motel imao je 156 kreveta i na njegovu vrhuncu ovdje je radilo čak 400 radnika", govorili smo prošlog ljeta, kada je smo snimili zadnje kadrove u motelu Plitivice na zagrebačkoj obilaznici. Kultni objekt s jedinstvenim nathodnikom iznad autoceste srušen je samo par tjedana nakon našeg posjeta.

Za to, kao ni za izgoreni Vjesnik, nije bio kriv nitko od urbanih istraživača.