Dramatično upozorenje arhitektice: 'Vjesnik ne smije postati igra špekulanata!'
Ana Boljar podsjeća da je cijela vizura grada planirana tako da se Savskom nižu Cibonin toranj, Zagrepčanka, pa Vjesnik i između Industrogradnja
Što ako se neboder Vjesnika bude morao rušiti, rasplamsala se rasprava, bacaju se sumnje i na nekretninsku špekulaciju. Ana Boljar iz Društva arhitekata Zagreb za RTL Danas kaže da taj prostor mora ostati javnog karaktera.
O katastrofalnom požaru kaže da je ukazao na jednu stvar: "Sad kad je Vjesnik trenutak za širu raspravu što sa zapuštenim raspravama. Čini se da dosadašnji strateški planovi, modeli upravljanja, očito nisu dostatni i da ne funkcioniraju. Ova situacija je krajnja točka kad trebamo svi sjesti za stol i raditi na novom znanju upravljanja zajedničkom imovinom i programiranja, novi način bržeg reprogramiranja."
Za prostor Vjesnika kaže da on svakako treba dobiti javni sadržaj.
"To je linija Savske urbanog razvoja koja je bila nositelj javnih funkcija, to svakako tako treba i ostati", navela je.
Problem derutnih zgrada
O problemu mnogih derutnih zgrada koje se ne obnavljaju, na pitanje je li tome tako zato što je to skupo, kaže: "To je sigurno skupo, ali trebamo naći modele jeftinijih i brzih prilagodbi novih namjena. Europa nam pokazuje da to postoji: ne ići u potpune, apsolutne rekonstrukcije da izgleda kao da je građeno 2025. i da to košta 5000 eura po kvadratu, nego treba raditi brze prilagodbe s minimalnom rekonstrukcijom koja znači zaštitu od požara, statičke sigurnosti i mudrog programa."
Prostor Vjesnika prostire se na 45 tisuća kvadrata, ako bi se išlo na rušenje, dala je ideju što treba biti tu.
Rasprava je preuranjena
Kaže: "Ta rasprava što tamo treba biti je preuranjena, ona mora biti rezultat procesa i pažljivog programiranja, a očito svi govore o nekom vizualnom ishodu. On treba biti rezultat javnog urbanističkog arhitektonskog natječaja i pri tom se svakako bavimo temom Vjesnika, morfologije koja je tu postojala. "
Slaže se da to i dalje treba biti "landmark" kao vizura grada ukazujući da se tako planirana čitava Savska – tu je Cibonin toranj, Zagrepčanka, pa Vjesnik i između Industrogradnja.
"Ovo s obzirom na čitavu povijest i finalni čin uništenja sigurno ne smije postati prostor nekretninskih špekulacija, ovo mora i dalje zadržati neki vid javnosti i javnog sadržaja", navela je.
Na pitanje treba li to biti poslovno-stambeni prostor zaključila je: "To je bila relativna provokacija s obzirom na čitavu temu priuštivog stanovanja, da možda može biti prostor vježbe modela priuštivog stanovanja, a možda može biti prostor preseljenja Vlade, ali to ne smije biti prostor nekretninske špekulacije."
