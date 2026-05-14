Švedska u panici uoči Eurosonga: Njihova predstavnica Felicia probudila se bez glasa

Švedska predstavnica na 70. izdanju Eurosonga, Felicia Eriksson (24), suočava se s ozbiljnim problemima s glasom samo tri dana prije velikog finala Eurovizije. Publiku je osvojila nastupom pjesme “My System” u prvom polufinalu, a jutros se probudila gotovo bez glasa.

Liječnici i vokalni trener propisali su joj strogo mirovanje glasa, a njezin tim ispričao je da je gubitak glasa posljedica velikog napora posljednjih dana.

"Felicia se probudila s glasom koji je jedva prepoznatljiv. Tirkizni tepih, pjevanje, dugi dani u suhoj atmosferi arene, navijanje i neprestano pričanje ostavili su posljedice. Srećom, nije bolesna, ali preporučena joj je potpuna zabrana govora barem do petka", poručio je njezin tim za švedski Aftonbladet.

'To mi je katastrofa, mrzim šutjeti'

Felicia se oglasila na društvenim mrežama pa je kroz humor pokušala olakšati situaciju.

"Najgori dio je što ne smijem pričati, a to mi je katastrofa jer mrzim šutjeti! Ali moram poslušati savjete koje sam dobila — odmarati, šutjeti i piti puno vode. Jedva čekam finale; tada moraju izdržati i moj glas i moje naočale!", u šaljivom je tonu napisala Felicia.

Zbog problema s glasom, švedska delegacija otkazala je sve nadolazeće intervjue s Felicijom kako bi zaštitili njezin glas uoči ključnih proba u petak i velikog finala u subotu navečer.

Švedska se trenutačno nalazi na 13. mjestu na procjenama za pobjednika, a favorit koji nepomično drži prvo mjesto i dalje Finska, koju predstavljaju Linda Lampenius i Pete Parkkonen. Hrvatska se nalazi na 12. mjestu, a susjedna Srbija drži se na 20. mjestu.

