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Izbio požar na splitskim Gripama: Vatrogasci uspjeli spasiti dvoranu

Izbio požar na splitskim Gripama: Vatrogasci uspjeli spasiti dvoranu
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Foto: Net.hr

Požar je lokaliziran oko 8 sati, a potpuno ugašen u 8.18 sati

5.6.2026.
8:47
danas.hr
Net.hr
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Požar koji je u petak ujutro izbio na krovu male dvorane sportskog centra Gripe u Splitu ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca, a veća materijalna šteta spriječena je pravodobnim djelovanjem na mjestu događaja.

Županijski vatrogasni operativni centar dojavu o otvorenom plamenu na krovištu zaprimio je u 7.43 sati, nakon čega su na intervenciju upućene snage splitske Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a.

U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasnih vozila i ukupno 16 vatrogasaca, od kojih 13 iz JVP-a Split s četiri vozila te trojica vatrogasaca DVD-a Split s jednim vozilom.

Požar potpuno ugašen

Požar je lokaliziran oko 8 sati, a potpuno ugašen u 8.18 sati. 

Požar je zahvatio dio krovne izolacije, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca spriječeno je njegovo daljnje širenje i nastanak veće štete na objektu.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat te će biti utvrđen očevidom.

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