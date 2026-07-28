Kevin Spacey slavio 67. rođendan u Dubrovniku: Pogledajte tko mu je pravio društvo

Kevin Spacey proslavio je 67. rođendan u Dubrovniku. Slavni glumac večerao je u poznatom ribljem restoranu, koji je fotografiju s proslave objavio na Instagramu.

"Sinoć smo imali posebnu čast i zadovoljstvo ugostiti cijenjenog glumca Kevina Spaceyja, dvostrukog dobitnika Oscara. Bili smo oduševljeni što je odabrao Proto kao mjesto za proslavu svog rođendana u Dubrovniku", poručili su iz restorana te zahvalili glumcu i njegovim prijateljima na posjetu.

Na objavljenoj fotografiji Spacey pozira uz hrvatskog redatelja Jakova Sedlara (74). Ispred slavljenika nalazila se čokoladna torta, a kako su naveli iz restorana, društvo je tijekom večeri uživalo u morskim specijalitetima i dalmatinskim okusima.

Dugogodišnje prijateljstvo sa Sedlarom

Podsjetimo, Spacey se 2017. godine našao u središtu velikog skandala nakon što ga je više muškaraca optužilo za seksualno nedolično ponašanje i napade. Zbog optužbi je ostao bez uloge u seriji "House of Cards" te je uklonjen i iz drugih velikih projekata.

U građanskom postupku koji je protiv njega pokrenuo glumac Anthony Rapp (55) 2022. godine nije proglašen odgovornim, dok je godinu poslije u Londonu oslobođen svih devet optužbi za seksualne prijestupe nad četvoricom muškaraca. U ožujku 2026. postigao je povjerljivu nagodbu s trojicom muškaraca koji su protiv njega pokrenuli građanske postupke u Velikoj Britaniji, a detalji nagodbe nisu objavljeni. Spacey je poricao da je počinio bilo kakav seksualni prijestup. Reuters

Nakon povlačenja iz velikih holivudskih produkcija nastavio je raditi na manjim međunarodnim projektima. Među njima je bio i film "Bilo jednom u Hrvatskoj" Jakova Sedlara, u kojem je Spacey utjelovio prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Tijekom suradnje razvili su i prijateljski odnos.

Glumcu ovo nije prvi put da rođendan slavi u Dubrovniku. U istom je gradu 2009. godine proslavio 50. rođendan, a nakon 17 godina ponovo se vratio, ovaj put tijekom 77. Dubrovačkih ljetnih igara.