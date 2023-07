Glumac Kevin Spacey (64) oslobođen je svih optužbi za seksualne prijestupe protiv četvorice muškaraca između 2001. i 2013. Iako je ovo velika pobjeda glumca na sudu u Londonu, izgleda kako je još dalek put do povratka na stare staze, piše Variety.

Hollywood ga odbacio, ali...

"Ovo je za njega bilo grozno razdoblje. Zamislite da vas svi odbace. Tragično je da vas nitko ne zove u vašim najboljim godinama. Jedino smo mu Franco Nero i ja dali uloge, na čemu je on jako zahvalan", rekao je naš redatelj Jakov Sedlar za 24sata.

"Upravo sam se čuo s njim prije 10 minuta. To je fenomenalno. Kevin je presretan jer danas mu je i rođendan. Baš smo sretni", kaže.

Kaže da glumac želi ponovno doći u Hrvatsku. "Često se čujemo i čim uhvati malo vremena doći će. Nikad nisam sumnjao u njega. Drago mi je da je sud uzeo u obzir sve činjenice. Pobijedili smo New York, pa i London. Pravda je u ovom slučaju pobijedila", rekao je Jakov.

'Djeluje mi kao trač'

"O tome dijelu njegova života nismo razgovarali. Poznavajući ga, meni to djeluje kao trač, nikako kao nešto što se stvarno dogodilo. Uostalom, zbog tih stvari on do sada nije bio ni izveden pred sud.

Suci su jednostavno odbacili nekoliko prijava zbog nedostatka dokaza. Iskreno vjerujem da će pravda pobijediti i da će taj fenomenalni glumac ponovno oduševljavati publiku diljem svijeta. Naime, s obzirom na talent koji mu je Bog dao, on može sjajno glumiti, ne samo Tuđmana, nego bilo koga", kazao je Sedlar za Net.hr tijekom sudskog postupka njegovog prijatelja Spaceyja.

Hollywood je za vrijeme sudskog postupka odlučio trenirati strogoću na popularnom glumcu. Producenti TV serije 'House Of Cards' koja je oduševila Netflixovu publiku su ga se odlučili riješiti. Šestu sezonu su snimili bez njega i na kraju ga tužili za izgubljenu dobit zbog otkaza kojeg su morali dati glumcu.

POGLEDAJTE VIDEO: "

Spacey je za vrijeme sudskog procesa snimio film 'All The Money In The World', ali su scene s njim u ulozi bogataša J. Paula Gettyja izbrisane, i ponovno snimljene s Christopherom Plummerom. Spaceya u Hollywoodu nitko nije htio. Izgleda da će unatoč ovoj presudi tako biti još neko vrijeme.

"Pogledajte sve te muškarce optužene za seksualne zločine, od Woodyja Allena do Romana Polanskog, svi oni rade u Europi", rekao je izvor za Page Six.

Najsličniji slučaj u posljednje vrijeme bio je onaj kada je Johnny Depp optužen za maltretiranje bivše djevojke Amber Heard. Deppa nitko nije htio u svojim filmovima. Ipak, on se pojavio na filmskom festivalu u Cannesu i dobio sedmominutne ovacije nakon prikazivanja francuskog filma 'Jeanne du Barry'.