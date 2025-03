Dugo se pričalo da je u vezi s Blankom Vlašić, a onda je nestao sa scene: Gdje je danas Dragan Lukić Luky?

Glazbeni producent i kantautor Dragan Lukić Luky danas slavi 55. rođendan. Prije nekoliko godina povukao iz javnog života te danas živi mirnim obiteljskim životom sa suprugom i djecom, daleko od reflektora i medijske pozornosti. Luky se okrenuo osobnom razvoju i duhovnosti, što je u skladu s njegovim dugogodišnjim interesom za istočnjačku filozofiju. Iako je nekoć bio jedno od najistaknutijih imena u hrvatskoj glazbenoj industriji, posljednjih godina rijetko se pojavljuje u medijima, a njegove javne istupe možemo nabrojati na prste jedne ruke.

Tijekom svoje karijere, Luky je bio blizak prijatelj s Dinom Dvornikom. Njihovo prijateljstvo temeljilo se na zajedničkoj ljubavi prema glazbi, eksperimentiranju sa zvukom i razmjeni ideja, a obojica su bili poznati po kreativnosti i inovativnom pristupu glazbi te su često razgovarali o tome kako unaprijediti hrvatsku scenu.

Bivši dečko Blanke Vlašić?

Jedan od spekulacija koji su nekoć intrigirali javnost bila je i navodna veza između Lukyja i Blanke Vlašić (41). ​Prema dostupnim informacijama, glasine o navodnoj vezi između glazbenika Dragana Lukića Lukyja i atletičarke Blanke Vlašić pojavile su se u medijima tijekom 2000-ih godina. Neki izvori navode da je Luky svoje najljepše ljubavne hitove napisao nakon bolnog prekida s Blankom Vlašić. Međutim, niti Luky niti Blanka nisu javno komentirali ove glasine, a dostupni izvori ne pružaju detaljne informacije o njihovom navodnom odnosu.​

Foto: PIXSELL/Ivana Ivanovic Blanka Vlašić

Surađivao je brojnim poznatim licima, a onda se povukao...

Inače, Lukyjev glazbeni put započeo je 1980-ih, kada je pokazao izniman talent za produkciju i sviranje. Bio je član grupe "Tuzne uši" do 1987., a potom se pridružio legendarnim "Đavolima", s kojima je svirao do 1992. godine. Godine 1995. započinje suradnju s grupom "The Beat Fleet" (TBF), te producira njihova prva četiri albuma, uključujući kultni "Maxon Universal".

Kroz godine, radio je s brojnim poznatim hrvatskim glazbenicima, među kojima su Oliver Dragojević, Dino Dvornik, Marijan Ban i Daleka obala, Tedi Spalato, Gibonni i Damir Urban. Njegov rad na albumima ovih umjetnika ostavio je trag na hrvatskoj pop i rock sceni, a mnoge pjesme koje je producirao i danas su omiljene.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

Samostalnu karijeru započeo je 2003. godine objavom albuma "Ararita", koji je osvojio nagradu Porin za najbolji pop-rock i rock album te za najbolje likovno oblikovanje. Slijedili su albumi "V.I.T.R.I.O.L." 2006. godine i "Hvala :)" 2012. godine, čime je zaključio svoju glazbenu trilogiju. Osim glazbenih uspjeha, Luky je prolazio i kroz osobne izazove. Nakon teške prometne nesreće 1988. godine, okrenuo se dubljem istraživanju duhovnosti.

Podsjetimo, Luky se posljednjih godina povukao iz javnosti i živi mirnim obiteljskim životom na Korčuli. Oženjen je za liječnicu, s kojom ima obitelj i uživa u jednostavnijem načinu života. Slobodno vrijeme provodi brinući se o maslinama, održavajući brod i baveći se ribolovom.

