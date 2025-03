Tko je kriv za neviđenu blamažu na Oscarima? Na ekranu se pojavilo tuđe ime: 'Oni su je baš ponizili'

Dodjela 97. nagrada Oscar održana je drugog ožujka 2025. godine u Dolby Theatreu u Los Angelesu, a ove godine imali smo dodatni razlog za uzbuđenje. Hrvatski film "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića (52) bio je nominiran u kategoriji najboljeg kratkometražnog filma, što je prvi put da je hrvatski film nominiran za Oscara u toj kategoriji. Iako nije osvojio nagradu, nominacija je predstavljala značajan uspjeh za hrvatsku kinematografiju, dok je glavnu nagradu za najbolji film osvojio film "Anora", koji je dominirao večeri s pet osvojenih Oscara.​

Ipak, neočekivani trenutak s crvenog tepiha privukao je više pažnje nego pojedine nagrađene kategorije. Tijekom prijenosa uživo na ABC-ovom "Oscars Red Carpet Showu", došlo je do bizarne pogreške kada se na ekranu pojavila glumica Rachel Sennott (29), a umjesto njezina imena prezimena, prikazano je ime i prezime njezine kolegice Rachel Zegler (23).​ Ova pogreška se dogodila dok je Sennott razgovarala s glumcem Adrienom Brodyjem, a društvene mreže odmah su preplavili komentari izbezumljenih gledatelja koji su se pitali kako je moguće da na dodjeli Oscara, gdje je svaki detalj isplaniran do najsitnijih detalja, dođe do ovakvog propusta.​

Neoprostiva pogreška?

Korisnici društvene mreže Reddit su, naravno, imali svoje mišljenje o cijeloj situaciji i dok su jedni smatrali da je ovakav propust nedopustiv, drugi su se dobro nasmijali pa je tako ispod jedne objave na istoimenoj društvenoj mreži bilo svega, od ljutnje do urnebesnih komentara. Donosimo neke od komentara.

"Oni su je baš ponizili. Rachel Sennott zaslužuje bolje."​

"Hej, ona može biti tko god poželi. Ako želi zamijeniti Rachel Zegler, meni to ne smeta."​

"Hahaha… Umirao sam od smijeha kad sam ovo vidio."​

"Ovo je uvreda za Zegler."

No, obje glumice cijelu su situaciju shvatile s dozom humora. Sennott je ubrzo podijelila snimku lapsusa na Instagram profilu i u šali označila Zegler.

