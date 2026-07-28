Kobno jutro u Kraljevici: Kombi udario 92-godišnju pješakinju, preminula je na mjestu

U prometnoj nesreći koja se danas ujutro dogodila u Kraljevici smrtno je stradala 92-godišnja pješakinja, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila oko 9.40 sati, kada je pješakinju, hrvatsku državljanku, udarilo kombi vozilo riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin.

Od siline udarca 92-godišnjakinja je pala na tlo te je preminula na mjestu događaja.

Očevid je u tijeku, a njime rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci uz pomoć policijskih službenika. Utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne nesreće.