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STRAVIČNA NESREĆA /

Kobno jutro u Kraljevici: Kombi udario 92-godišnju pješakinju, preminula je na mjestu

Kobno jutro u Kraljevici: Kombi udario 92-godišnju pješakinju, preminula je na mjestu
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Foto: Ilustracija Nel Pavletic/PIXSELL

Očevid je u tijeku, a njime rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci uz pomoć policijskih službenika

28.7.2026.
11:55
danas.hr
Ilustracija Nel Pavletic/PIXSELL
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U prometnoj nesreći koja se danas ujutro dogodila u Kraljevici smrtno je stradala 92-godišnja pješakinja, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila oko 9.40 sati, kada je pješakinju, hrvatsku državljanku, udarilo kombi vozilo riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin.

Od siline udarca 92-godišnjakinja je pala na tlo te je preminula na mjestu događaja.

Očevid je u tijeku, a njime rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Rijeci uz pomoć policijskih službenika. Utvrđuju se sve okolnosti koje su dovele do ove teške prometne nesreće.

Prometna NesrećaPješakinja
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