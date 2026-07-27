Električnim romobilom 'pokosio' djevojčicu pa pobjegao: Izbijena su joj tri zuba

Nepoznata osoba na električnom romobilu udarila je djevojčicu u Prijepolju u Srbiji. Nakon sudara, vozač romobila pobjegao je s mjesta nesreće. Policija intenzivno traži vozača, prenosi Telegraf.

"Prema neslužbenim informacijama, djevojčica je zbrinuta u Općoj bolnici u Prijepolju, gdje su joj dijagnosticirane teške ozljede. U nesreći je izgubila tri zuba, a zadobila je i ozljedu ruke", rekao je za RINA-u izvor. Park narodnih heroja u Vakufu, koji je nakon obnove postao omiljeno mjesto okupljanja djece i obitelji, nedavno se suočio s problemima uzrokovanim neodgovornim pojedincima koji parkom voze električne romobile, motocikle za motokros i quadove.

Policija je pokrenula istragu i prikuplja sve dostupne informacije. Očekuje se da će snimke nadzornih kamera koje pokrivaju taj dio grada pomoći u identificiranju osobe koja je upravljala električnim romobilom. Roditelji traže brzo rješavanje ovog slučaja i pozivaju nadležne službe da uvedu dodatne mjere kako bi se spriječila vožnja električnih romobila, motocikala za motokros i quadova u parkovima namijenjenima djeci i pješacima.