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TEŠKO OZLIJEĐENA /

Električnim romobilom 'pokosio' djevojčicu pa pobjegao: Izbijena su joj tri zuba

Električnim romobilom 'pokosio' djevojčicu pa pobjegao: Izbijena su joj tri zuba
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Foto: Ilustracija/Profimedia

Očekuje se da će snimke nadzornih kamera koje pokrivaju taj dio grada pomoći u identificiranju osobe koja je upravljala električnim romobilom

27.7.2026.
13:07
Tajana Gvardiol
Ilustracija/Profimedia
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Nepoznata osoba na električnom romobilu udarila je djevojčicu u Prijepolju u Srbiji. Nakon sudara, vozač romobila pobjegao je s mjesta nesreće. Policija intenzivno traži vozača, prenosi Telegraf

"Prema neslužbenim informacijama, djevojčica je zbrinuta u Općoj bolnici u Prijepolju, gdje su joj dijagnosticirane teške ozljede. U nesreći je izgubila tri zuba, a zadobila je i ozljedu ruke", rekao je za RINA-u izvor. Park narodnih heroja u Vakufu, koji je nakon obnove postao omiljeno mjesto okupljanja djece i obitelji, nedavno se suočio s problemima uzrokovanim neodgovornim pojedincima koji parkom voze električne romobile, motocikle za motokros i quadove.

Policija je pokrenula istragu i prikuplja sve dostupne informacije. Očekuje se da će snimke nadzornih kamera koje pokrivaju taj dio grada pomoći u identificiranju osobe koja je upravljala električnim romobilom. Roditelji traže brzo rješavanje ovog slučaja i pozivaju nadležne službe da uvedu dodatne mjere kako bi se spriječila vožnja električnih romobila, motocikala za motokros i quadova u parkovima namijenjenima djeci i pješacima.

Prometna NesrećaSrbijaElektrični RomobilDjevojčica
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