Bez dogovora o BiH, SAD nikad oštriji prema Europi: 'Preispitat ćemo svoju ulogu'

Velika očekivanja javnosti bila su usmjerena prema sastanku Vijeća za implementaciju mira (PIC), održanom 3. i 4. lipnja, na kojem se očekivao izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Takva odluka trebala je, prema očekivanjima, doprinijeti političkoj stabilnosti zemlje.

Prema navodima iz priopćenja na X profilu, delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije te podržala kandidaturu visokokvalificiranog talijanskog diplomata, ambasadora Antonija Zanardija Landija.

Njegovu kandidaturu ranije je podržao i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je pred Kongresom Landija opisao kao "gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji".

Ipak, unatoč očekivanjima, članice PIC-a nisu uspjele postići potreban konsenzus. Iz Sjedinjenih Američkih Država poručeno je kako sa žaljenjem primaju činjenicu da europske zemlje nisu usuglasile stav oko zajedničkog kandidata, ocjenjujući da su upravo te podjele onemogućile donošenje odluke o izboru novog visokog predstavnika.

It was publicly and widely expected that at the June 3-4 meeting, the Peace Implementation Council (PIC) would select a new High Representative to provide stability for Bosnia and Hercegovina (BiH).



The U.S. delegation strove to achieve a consensus around a commonly shared… — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) June 4, 2026

SAD je također izrazio nezadovoljstvo zbog izostanka dogovora, navodeći kako su europska neodlučnost i nemogućnost PIC-a da ispuni svoju odgovornost prema Bosni i Hercegovini doveli do potrebe da SAD preispita svoju buduću ulogu u postojećem međunarodnom angažmanu u BiH.

Neuspjeh sastanka tako je ostavio otvorenim pitanje izbora novog visokog predstavnika, ali i izazvao nove rasprave o odgovornosti međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini.