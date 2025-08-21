Inspektorat ima važne obavijesti za vlasnike ovih automobila: Mogući su i požari!

Na listi Europskog sustava za ubrzavanje, zbog svojih nedostataka, našlo se 12 modela automobila različitih proizvođača. Državni inspektorat je uslijed toga upozorio vlasnike Peugeota 308 proizvedenih od 12. listopada 2015. do 1. prosinca 2019. godine da se gornja sidrišta sigurnosnih pojaseva u drugom redu sjedala mogu slomit, a time se može smanjiti učinkovitost sigurnosnih pojaseva.

Upozoreni su vlasnici Peugeota 208 i 2008 proizvedenih od 26. lipnja 2023. do 8. travnja 2025. godine zbog moguće pukotine spremnika za gorivo, zbog čega gorivo može istjecati na kolnik i povećavati rizik od požara.

Vlasnici Opela Corse proizvedenih od 21. veljače 2023. do 22. travnja 2025.; Opela Frontere proizvedene od 30. srpnja 2024. do 23. travnja 2025.; Opela Astra L proizvedene od 2. siječnja 2024. do 23. travnja 2025.; Opela Grandland X proizvedenih od 4. veljače 2023. do 8. studenoga 2024.; Opela Grandland V2 proizvedenih od 21. ožujka 2024. do 24. travnja 2025.; Opela Mokka proizvedenih od 4. studenoga 2022. do 17. travnja 2025. godine, upozoreni su na mogućnost istjecanja goriva zbog nedovoljno zategnutih matica između visokotlačne pumpe za gorivo i crijeva, što povećava rizik od požara.

Vlasnike Renaulta Koleosa II upozorili su da zbog nepravilne montaže može doći do odvajanja plastičnog dijela crijeva za dovod goriva od metalnog.

Vlasnike Škoda Fabija IV i Škoda Superba IV proizvedene od 7. rujna 2022. do 20. ožujka 2025. upozorili su da zračni jastuci suvozača mogu imati smanjeni zaštitni učinak u slučaju aktivacije.

Vlasnici se trebaju odazvati na popravak vozila, a distributeri su već poduzeli sve potrebne mjere.

