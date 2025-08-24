Rašić o Vladinom planu: 'Program najma nije dovoljan, nužne su šire mjere'

CIJENE SULUDE /

Stambena kriza u Hrvatskoj, ali i ostatku Europe sve je veći problem - stanovi su skupi i nema ih dovoljno. Problem još veći, sada, uoči povratka studenata na fakultete u gradove. Veća potražnja znači i više cijene.

60 kvadrata - 900 eura, 30 u suterenu - 600 eura. Posebna prilika - 72 četvorna metra 1100 eura! Tko god je u posljednje vrijeme tražio stan za najam - zna da su ovo uobičajene cijene na internetskim oglasnicima.

Gošća RTL-a Danas, Ivana Rašić komentirala je stambenu krizu te Nacionalni plan stambene politike.

