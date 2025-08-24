BEDRENIČKI DISTRIKT /

'Nema potrebe za strahom': Cijepljenje ide sporo, ali bolest je pod kontrolom

Kao što smo imali prilike čuti, prema neslužbenim informacijama Ministarstva poljoprivrede, procijepljeno je više od 50 posto stoke u bedreničkom distriktu oko Vrlika. Je li to dovoljan razlog da ne budu zabrinuti reći će predsjednik Komore veterinara Ivan Zemljak.

"Mislim da nema potrebe više za nekakvim strahom, procijepljeno je više od 50 posto životinja. Radi se o brojci od 30 000 primljenih životinja na području Vrlike", komentirao je Zemljak. 

Više pogledajte u prilogu

24.8.2025.
22:31
Maja Lipovšćak Garvanović
CijepljenjeVeterinar
