Ružica je o ovome mogla samo sanjati: 'U to vrijeme nije bilo ni lijekova, bila sam u šoku'

Ružica je pobijedila zloćudnu bolest prije 25 godina. "Nije bilo lako. Onda nije bilo ni lijekova, nije vam nitko znao ni ispričati o čemu se radi. Ja sam bila šokirana", rekla je Ružnica. Zbog svojih kćeri drago joj je da su dijagnostika i mogućnosti prevencije u međuvremenu napredovale.

"Nije se lako odlučiti iz čista mira,meni nije bilo iz čista mira, ja sam napipala to,a naša djeca bi trebala sad krenut. Pogotovo moj ženski dio familije bi trebao krenuti na pretrage. To je fantastično, to je sigurno, to postignuće u moje vrijeme su mogli samo sanjati", rekla je Ružica.

Zloćudne bolesti ne biraju - napadaju i muškarce i žene, bez obzira na godine. Kod mlađih osoba često napreduju brže, zbog jače sposobnosti regeneracije.

Broj obiljelih sve veći

"Mi iz svakodnevnog rada vidimo da taj broj raste. Ne samo da raste nego obolijevaju sve mlađi ljudi. Naprimjer mi smo studente učili da je rak debelog crijeva tumor koji se javlja u starijoj životnoj dobi, međutim imamo osobe koje su sve mlađe.Jednako vrijedi i za dojku", kaže voditelj Odjela za molekularnu patologiju KBC-a Split dr.sc. Nenad Kunac.

Osim što tim stručnjaka pacijentima s već dijagnosticiranom bolešću određuju ciljane, takozvane pametne lijekove, poseban apel upućuju građanima koji u obitelji imaju slučajeve raka. Prvi korak je uputnica obiteljskog liječnika

"Nakon toga tim procijeni je li to za testiranje a zatim se priđe testiranju. Nakon toga se obasjani pacijentu o kakvim sklonostima se radi i onda se preventivno moraju ta područja koja imaju nasljedne karakteristike pregledavati. Znači ako vi imate sklonost raka dojke morate češće pregledavati dojke ultrazvukom ili drugim metodama", kaže prof. dr.sc. prim. Šimun Anđelinović, Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split

Na bolest se može reagirati na vrijeme

Pregled o nasljednim zloćudnim bolestima uveli su prije šest mjeseci i od tada je odaziv velik.

"NGS je jedna suvremena metoda sekvencija nukleinskih kiselina koja omogućava analizu tj. sekvencije velikog broja uzoraka odjednom pa tako i određivanje odnosno analizu gena brže i preciznije", kaže glavna inženjerka Odjela za molekularnu patologiju KBC-a Split Mia Galeković.

Medicina je toliko napredovala da možemo unaprijed znati i imamo li predispozicije za bolest, stoga je ključ svega isključivo prevencija. Na bolest se može reagirati na vrijeme - ako se na vrijeme i otkrije.