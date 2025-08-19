Svi gledaju Oršića i Šunjića, ali priča iza grba Pafosa šokira: 'Taj dečko je obješen...'

Crvena zvezda u play-offu Lige prvaka igra protiv Pafosa, ciparskog kluba koji je u samo 11 godina postao ozbiljan faktor na europskoj nogometnoj sceni. U njegovim redovima danas su i bh. reprezentativac Ivan Šunjić te bivša Dinamova zvijezda Mislav Oršić.

Posebnost Pafosa je grb na kojem se nalazi lice Evagorasa Pallikaridesa, mladića i pjesnika koji je postao simbol borbe protiv britanskog kolonijalizma. Rođen nadomak Pafosa, uhapšen je s 18 godina jer je s prijateljima nosio oružje, a pogubljen vješanjem u Nikoziji već sa 19.

Bio je najmlađa žrtva britanske vlasti na Cipru, a u povijest je ušao riječima: „Znam da ćete me osuditi na smrt, ali sve sam učinio kao ciparski Grk koji želi slobodu.“ Nakon stjecanja ciparske neovisnosti 1960., osnovan je klub Evagoras Pafos, preteča današnjeg Pafosa, koji na svom grbu i dalje ponosno nosi lik mladića heroja.

