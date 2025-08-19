'dobro smo ih analizirali...' /

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Za ciparskog prvaka od prve minute trebali bi zaigrati Hrvati Mislav Oršić i Ivan Šunjić...

19.8.2025.
10:36
Sportski.net
Crvena zvezda večeras od 21:00 na Marakani dočekuje ciparski Pafos u play-offu Lige prvaka. Beograđani su favoriti, no gosti sanjaju najveći uspjeh u povijesti, plasman u elitno europsko natjecanje.

Za ciparskog prvaka od prve minute trebali bi zaigrati Hrvati Mislav Oršić i Ivan Šunjić. Bivši veznjak Dinama najavio je dvoboj:

„Čeka nas težak ispit protiv sjajne momčadi, ali ovo je velika prilika za klub i nas igrače. Dobro smo analizirali Zvezdu i spremni smo pokazati što znamo“, rekao je Šunjić, dodavši da ih atmosfera na punoj Marakani neće uplašiti:

„To je izazov i iskustvo o kojem sanja svaki igrač. Veselimo se utakmici i želimo dokazati da pripadamo na ovoj razini.“

Ivan Šunjić Mislav Oršić Crvena Zvezda Pafos Marakana
Bivši igrač Dinama gostuje na Zvezdinoj utvrdi: 'Nema straha od Marakane!'