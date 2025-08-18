Oršić i Šunjić pred Zvezdu bez pomoći bivše zvijezde Premier lige

Nogometaši Crvene zvezde u utorak od 21:00 sati dočekuju ciparski Pafos u prvoj utakmici play-off runde kvalifikacija za Ligu prvaka. Trener Pafosa, Juan Carlos Casado, svjestan je snage protivnika, ali ne skriva ambiciju svoje momčadi:

'Očekuje nas velik izazov. Crvena zvezda je klub s bogatom poviješću i europskim iskustvom, ali i mi imamo svoje ambicije. Želimo ispisati novu stranicu povijesti našeg kluba', poručio je Casado.

Jedna od ključnih vijesti uoči utakmice je izostanak bivše zvijezde Premier lige, Davida Luiza, koji neće konkurirati za ovaj dvoboj.

'David Luiz nije na popisu igrača za ovu fazu natjecanja. On je igrač velike karijere i važne uloge, ali u ovom trenutku nije sto posto spreman i ne može nam pomoći. Veliki je to hendikep, ali moramo se nositi s tim' dodao je španjolski strateg.

Unatoč izostanku iskusnog braniča, Casado vjeruje u svoje igrače i naglašava važnost dobre izvedbe u Beogradu:

'Pokušat ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu, s kontinuitetom igre koji njegujemo već neko vrijeme. Znamo da to ponekad nije dovoljno – bitna je natjecateljska izvedba. Naravno da idemo po pobjedu ili barem povoljan rezultat za uzvrat na Cipru.'

Trener Pafosa je dodao da je cijeli projekt ove momčadi usmjeren prema plasmanu u Ligu prvaka:

'Radimo zajedno već tri godine i ovo nam je zajednički san. Blizu smo, ali ostajemo skromni. Znamo koliko će biti teško. Ipak, jaki smo, ambiciozni i vjerujemo u svoje šanse.'

Upitan što smatra najvećom snagom svoje momčadi, Casado je odgovorio:

'Naš stil igre. To je naše najjače oružje – način na koji igramo i kvaliteta koju pokazujemo u posljednje vrijeme. Pokušat ćemo nametnuti svoju igru i doći do pobjede.'

