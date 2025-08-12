Ivanović s Benficom izborio play-off: Poznati svi parovi koji će se boriti za ogromne novčane nagrade

Portugalski nogometni velikan Benfica plasirao se u završnu rundu kvalifikacija Lige prvaka nakon što je u obje utakmice 3. pretkola pobijedio francusku Nicu sa 2-0.

Nakon što je u Nici slavila sa 2-0, Benfica je na svom Luzu pobijedila identičnim rezultatom te s ukupnih 4-0 izborila plasman u play-off.

Sve je bilo gotovo nakon prvih pola sata tijekom kojih je lisabonski sastav zabio dva gola. Strijelci su bili Fredrik Aursnes (19) i Andreas Schjelderup (27).

Hrvatski napadač Franjo Ivanović, koji je u prvom susretu postigao gol za Benficu, ovoga puta se nije upisao među strijelce. Igrao je do 62. minute kada ga je zamijenio Leandro Barreiro.

Benfica će za ulazak u elitno natjecanje igrati protiv Fenerbahčea koji je u sjajnoj utakmici pobijedio Feyenoord sa 5-2 nadoknadivši 1-2 poraz iz Rotterdama.

Nažalost, hrvatski vratar Dominik Livaković nije branio za Fener, Jose Mourinho je prednost pružio Irfanu Egribayatu.

Prvi su mrežu zatresi domaćini. Youssef En-Nesyri je u 28. minuti svladao Timona Wellenreuthera, no pogodak je poništen nakon asistencije VAR-a zbog zaleđa.

Uslijedila je "luda" završnica prvog dijela. Nizozemski sastav je u 41. minuti poveo golom Tsuyoshija Watanabea, no tri minute kasnije izjednačio je Archie Brown. Preokret je stigao u drugoj minuti nadoknade kada je Jhon Duran pogodio za 2-1.

Turski sastav je u 55. minuti poveo i sa 3-1 golom Freda, da bi Youssef En-Nesyri u 83. minuti zabio za 4-1. Watanabe je u 89. smanjio na 4-2, a konačnih 5-2 postavio je Talisca u petoj minuti nadoknade.

Dalje su prošli i Pafos, Kopenhagen, Karabag, Club Brugge, Rangers, Crvena zvezda, Ferencvaroš i Kairat.

Nakon što su na gostovanju pobijedili kijevski Dynamo sa 1-0, nogometaši Pafosa su bili bolji i u uzvratu slavivši u Limassolu sa 2-0 uz sjajnu predstavu Mislava Oršića koji je upisao pogodak i asistenciju.

Domaćin je poveo već nakon 90 sekundi utakmice. Derrick Luckassen je uputio dugačku loptu do Vlada Dragomira, gostujući golman Ruslan Neščeret je nepotrebno izašao izvan kaznenog prostora, što je Dragomir iskoristio i obišao ga, a potom petom uposlio Muamera Tankovića koji je pucao po golu. Denis Popov je blokirao udarac, lopta se ponovo odbila do Tankovića koji je potom asistirao usamljenom Oršiću na drugoj stativi.

Odličnu predstavu Oršić je u 55. minuti zaokružio i asistencijom za Joaoa Correia koji je pogodio za 2-0. Za plasman u LP Pafos će se boriti protiv Crvene zvezde koja je u dvije utakmice sa ukupnih 4-2 porazila poljski Lech.

Završnu rundu doigravanja izborio je i Kopenhagen koji je deklasirao Malmo sa 5-0 nakon što je prvi susret završio bez golova. Dominik Kotarski je branio za domaćine.

Rodrigo Huescas je doveo danski sastav u vodstvo u 31. minuti, da bi Robert dvije minute prije odmora povećao na 2-0.

U posljednjim trenucima prvog dijela došlo je do sudara Kotarskog i gostujućeg igrača Jensa Larsena nakon čega je španjolski sudac Jose Maria Sanchez pokazao na bijelu točku, međutim nakon VAR provjere poništio je jedanaesterac za Malmo, procijenivši kako je došlo do slučajnog sudara.

Korak bliže plasmanu u play-off Kopenhagen je stigao u 51. minuti kada je Mohamed Elyounoussi pogodio za 3-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 67. minuti golom Magnusa Mattssona za 4-0. Dvije minute kasnije Robert je svojim drugom golom na utakmici postavio konačnih 5-0.

Karabag je u uzvratu pobijedio Skhendiju sa 5-1 potvrdivši gostujućih 1-0 iz prvog susreta.

Gosti su poveli u 10. minuti golom Fabricea Tambe, no domaćin je do kraja prvog dijela zabio četiri gola. U nastavku su samo potvrdili uvjerljivo slavlje.

Golove za azerbajdžanski sastav zabili su Klisamn Cake (16-ag), Kady Borges (18), Nariman Axundzadə (33), Marko Janković (35-11m) i Leandro Andrade (59).

Fabijan Buntić nije branio za Karabag.

Club Brugge je pobijedio RB Salzburg sa 3-2 nakon što je u prvom dvoboju pobijedio sa 1-0.

Austrijski sastav je sjajno ušao u susret. Salzburg je poveo u 18. minuti golom Jacoba Rasmussen, a u 42. je Edmund Baidoo zabio za 2-0. Bio je to rezultat koji je goste vodio dalje.

Međutim, u nastavku susreta Belgijanci su okrenuli rezultat s tri gola, a strijelci su bili Joaquin Seys (61), Carlos Forbs (83) i Hans Vanaken (90+4).

Slovan Bratislava i Kairat su obje utakmice završili pobjedama domaćina sa po 1-0, pa su na koncu odlučivali jedanaesterci. Uspješniji su bili Kazahstanci slavivši sa 4-3.

Marko Tolić je bio siguran s bijele točke za Slovan, presudili su promašaji Alena Mustafića i Tigrana Barsegjana.

Liga prvaka - parovi play-offa

Champions Path

Ferencvaros - Karabag

Crvena zvezda - Pafos

Bodo/Glimt - Sturm Graz

Celtic - Kairat

Basel - FC Kopenhagen

League Path

Fenerbahče - Benfica

Rangers - Club Brugge

