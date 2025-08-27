Zagrebački muzeji uskoro besplatno otvaraju svoja vrata: 'Ovo je predivna inicijativa za Grad'

VIŠE OD 60 PROGRAMA /

Prvog vikenda u rujnu 11 zagrebačkih muzeja otvorit će svoja vrata svim posjetiteljima. Muzejski vikend, uključit će više od 60 različitih programa. Izložbe, kulturne šetnje, koncerti i paneli samo su dio nove kulturne manifestacije. Bliski susret s mumijom ili dinosaurom nakon vožnje besplatnim vlakom do Zagreba, a zatim piknik gdje nam kuha influencer. Ovako bi mogao izgledati vikend onima koji dođu na MUV - zagrebački muzejski vikend.

Prvo bih posjetila Arheološki pa onda Prirodoslovni, tvrdi Elizabeta iz Zagreba s kojom se slaže Veronika. "Volimo gledati povijest i što se događalo prije. Ovdje pogotovo zbog mumije, a u Prirodoslovnom zbog renovacija, čula sam da je jako zanimljivo tamo također."

"Stvarno je predivna inicijativa da ljudi više posjećuju muzeje i kulturne ustanove i to je potrebno Gradu", kaže Nevenka iz Zagreba. Svih 11 muzeja koje je osnovao Zagreb imat će više od 60 različitih programa koji su besplatni za sve od četvrtka, 4. rujna do nedjelje 7. rujna.

"Neće bit samo izložbe koje su tamo postavljene nego i posebne izložbe, imamo i otvorenje i posebne programe kao što su radionice, kao što su posebne kulturne ture, čak i kazališne predstave recimo u Klovićevim dvorima", kazao je gradonačelnik Tomašević. Više o MUV-u doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.