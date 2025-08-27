Milanović traži priznanje Palestine, njihova šefica diplomacije za RTL Danas otkriva što očekuje od Hrvatske

Palestinska ministrica vanjskih poslova u Zagrebu lobira za priznanje Palestine. Primio ju je predsjednik Zoran Milanović, u posljednji trenutak i premijer Andrej Plenković. I dok Milanović zagovara priznanje Palestine - vlada i dalje predlaže dvodržavno rješenje.

Iz Slovenije kojoj je zahvalila za priznanje Palestine - u Hrvatsku. Na sastanak s premijerom i predsjednikom Republike.

"Razgovarat ćemo o bilateralnim odnosima, o pitanju priznanja, o načinima kako promovirati mir u regiji te kako Palestincima osigurati prava koja zaslužuju i državu kojoj teže", rekla je ministrica vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian.

O humanitarnoj krizi u Gazi i situaciji na Bliskom istoku - održala je i govor na panelu u sklopu konferencije. Iako je najprije bio predviđen bilateralni susret ministra Gordana Grlića Radmana i ministrice - on je iznenadno promijenjen u susret s premijerom i ministrom - u Banskim dvorima.

"Sve se događalo u zadnji trenutak svi su pokazali spremnost je primiti - to je dobra gesta", rekao je ministar vanjskih poslova Grlić Radman.

'Priznanje je opcija koju svi razmatramo'

Premijer je danas upriopćenju izrazio zabrinutost zbog krize u Gazi te istaknuo kako se zalaže za prekid vatre, oslobađanje talaca, i neometanu dostavu pomoći. Ali i ostaje pri prijašnjem stavu.

"Hrvatska Vlada ostaje dosljedna opredjeljenju za trajni mir i sigurnost, koji je moguće postići isključivo dvodržavnim rješenjem, u kojem bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međusobno i međunarodno priznatih granica", rekao je premijer Andrej Plenković.

"Priznanje Palestine je opcija koju svi razmatramo - Palestina i Izrael trebaju živjeti u miru i kao dobri susjedi", poručio je ministar vanjskih poslova Grlić Radman.

'Hrvatska treba priznati Palestinu'

Ministricu je primio i predsjednik republike - snažni zagovaratelj priznanja Palestine. Oštro je osudio napade izraelske vojske na civile u Gazi.

"Hrvatska treba priznati Palestinu kao korak prema zaustavljanju rata i humanitarne katastrofe u Gazi. Priznavanje prava palestinskom narodu na vlastitu državu jedini je način za uspostavu trajnog mira na Bliskom istoku", rekao je predsjednik Milanović.

Niz država od početka rata u Gazi priznalo je Palestinu, a još je desetak najavilo da će to učiniti na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Među njima su i Velika Britanija, Francuska, Australija i Kanada.

"Hrvatska bi priznala državu Palestinu, a jedini koji ima legitimitet i mandat nad cijelim palestinskim teritorijem je Palestinska oslobodilačka organizacija i njegova palestinska vlast. To ne bi bilo sklapanje mira s nekom frakcijom, već s državom kojom upravlja Palestinska oslobodilačka organizacija", rekla je Aghabekian.

Dodatna humanitarna pomoć

Na sastanku je najavljena i odluka o upućivanju dodatnih milijun eura humanitarne pomoći, a koju će Vlada usvojiti sutra na sjednici. Razgovaralo se i mogućem prihvatu djecu iz Gaze.

"Znam da postoje razgovori unutar hrvatske Vlade. Ako se to pitanje službeno stavi na stol, gledat ćemo na njega pozitivno", poručila je palestinska šefica diplomacije.

Iz izraelskog veleposlanstva i Hrvatskoj poručuju kako nemaju komentar na posjet palestinske ministrice niti na njene susrete s državnim vrhom.