Novi britanski veleposlanik vozio se tramvajem i pričao hrvatski: Ali jedan detalj osvojio je srca mnogih!

U Hrvatsku je stigao novi britanski veleposlanik Javel Petel koji je na društvenim mrežama objavio simpatičan video kojim se predstavio javnosti i to u potpunosti na hrvatskom jeziku.

"Dobar dan, ja sam Javel Petel, novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj", pozdravio je.

Potom se u videu provozao zagrebačkim tramvajem, kupio je i kartu, a zatim nastavio: "Stigao sam prije par dana, ali spremao sam se za posao i učim hrvatski već mjesecima. Želim obići svaki dio vaše prekrasne zemlje i još bolje naučiti hrvatski."

Snimio je i kako kupuje kravatu, na hrvatskom je zamolio za "hrvatsku kravatu", čime je na određeni način pokazao kako se pripremio za svoj mandat i upoznao zemlju u koju dolazi, pa tako i da kravata - simbol muške elegancije i neizostavni dio dress coda diljem svijeta - potekla upravo iz Hrvatske.

"U sljedeće četiri godine moj zadatak i moja privilegija bit će podizanje odnosa Britanije i Hrvatske na još višu razinu. Razgovarat ću s hrvatskim političkim akterima o temama koje su važne za naše zemlje, jačat ću veze britanskih i hrvatskih biznisa, snažno ću podržavati suradnju u znanosti, umjetnosti i tehnologiji", poručio je, a onda u finišu prebacio loptu na nogometni teren.

"I kao strastveni nogometni navijač želim gledati pobjede i poraze na terenu s vama. Vidimo se – bok!", završio je u svojoj pozdravnoj poruci Hrvatskoj novi britanski veleposlanik u Hrvatskoj Petel.

U samo nekoliko sati već su se nanizali komentari podrške i čini se da je ovim potezom šarmirao Hrvate. "Ovo je ugodno iznenađenje, da ste naučili jezik prije stupanja na dužnost. Želim Vam puno uspjeha u radu", samo je jedan od komentara. U drugom također netko navodi da je impresivno kako je naučio naš jezik i poželio mu dobrodošlicu.

Pogledajte kako se predstavi u simpatičnom videu u kojem je već zaradio mnoge lajkove i podršku: