NEVRIJEME IZAZVALO KAOS /

Na Pelješcu grom doslovno probio cestu: Mještani strahuju od novih odrona

Na Pelješcu grom doslovno probio cestu: Mještani strahuju od novih odrona
Foto: Dubrovački Dnevnik

U Lapadu oštećeno vozilo, grane i odroni stvaraju probleme

31.8.2025.
8:29
danas.hr
Dubrovački Dnevnik
Jako nevrijeme koje je u nedjelju pogodilo Dubrovačko-neretvansku županiju uzrokovalo je brojne probleme u prometu i štetu na imovini.

Na Pelješcu grom doslovno probio cestu: Mještani strahuju od novih odrona
Foto: Dubrovački Dnevnik

Udar groma je izazvao napuknuće ceste između Trpnja i Potomja na Pelješcu, piše Dubrovački dnevnik

Istovremeno, u viber grupi Radari kontrole – DNŽ korisnici su podijelili fotografije i dojave o granama koje su pale na prometnicu u Ulici Iva Vojnovića u Lapadu, kao i u Trstenom. U Lapadu je zbog srušene grane oštećeno jedno parkirano vozilo.

Na Pelješcu grom doslovno probio cestu: Mještani strahuju od novih odrona
Foto: Dubrovački Dnevnik

Osim toga, građani upozoravaju i na odrone na više lokacija, pa vozače pozivaju na dodatni oprez i sporiju vožnju, posebno na lokalnim cestama.

PelješacUdar GromaCestaPuknuce
