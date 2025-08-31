Na Pelješcu grom doslovno probio cestu: Mještani strahuju od novih odrona

Jako nevrijeme koje je u nedjelju pogodilo Dubrovačko-neretvansku županiju uzrokovalo je brojne probleme u prometu i štetu na imovini.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Udar groma je izazvao napuknuće ceste između Trpnja i Potomja na Pelješcu, piše Dubrovački dnevnik

Istovremeno, u viber grupi Radari kontrole – DNŽ korisnici su podijelili fotografije i dojave o granama koje su pale na prometnicu u Ulici Iva Vojnovića u Lapadu, kao i u Trstenom. U Lapadu je zbog srušene grane oštećeno jedno parkirano vozilo.

Foto: Dubrovački Dnevnik

Osim toga, građani upozoravaju i na odrone na više lokacija, pa vozače pozivaju na dodatni oprez i sporiju vožnju, posebno na lokalnim cestama.