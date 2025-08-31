Ovo je autobus koji je vozio maturante iz Zlatara u Španjolsku! Da - nema kotača!

Na društvenim mrežama objavljena je snimka autobusa koji je učenike srednje škole Zlatar vozio na maturalac u Španjolsku i to bez jednog kotača.

"I to nam vozi djecu u Španjolsku na maturalac! Djeca su se sretno vratila, ali neka bude škola za ubuduće", komentirali su roditelji iz Zlatara snimku objavljenu na Facebook stranici Policija zaustavlja - Krapinsko-zagorska županija.

Ogorčeni roditelji požalili su se da im je agencija na prezentaciji predstavila novi autobus te da su na temelju toga i dobili natječaj, kao i činjenice da su nudili plaćanje na više rata nego druga agencija, koja se javila na javni poziv.

No umjesto novog autobusa stigli su rabljeni, a jedan je imao "defekt" 15 kilometara od hotela u kojemu borave učenici 3. razreda.

'To je sasvim normalna stvar'

"Zdrobio se ležaj. Vozač je to primijetio, stao, skinuo kotač, doveo djecu do hotela, gdje ih je ostavio na pješačkom prijelazu, i nastavio prema radionici na servis. Autobus normalno može voziti bez te jedne gume, nije to ništa uobičajeno, ima duplu gumu. To je put od 1600 kilometara i kvarovi se dešavaju. Dva dana prije polaska bio je na tehničkom pregledu i sve je bilo u redu. Hvala Bogu, sve je prošlo dobro", rekao je za 24sata vlasnik prijevozničke tvrtke iz Križevaca čiji su autobusi.

Da je to sasvim normalna stvar komentirao je i ravnatelj Srednje škole Zlatar Mladen Pavetić. "Kvarovi se dešavaju. Sve je išlo po planu prema datumu polaska i povratka, nema nikakvih problema", rekao je Pavetić za 24sata.

