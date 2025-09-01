Policija još uvijek ne zna što se dogodilo kod čvora Popovec: 'Pozivamo svjedoke nesreće'

Policija traži svjedoke prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen vozač motocikla. Nesreća se dogodila u nedjelju popodne na autocesti A4.

"Jučer 31. kolovoza oko 16.30 sati na autocesti A4 kod 88. kilometra + 600 metara dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali motocikl marke Suzuki crne boje, osobni automobil marke Opel Astra crne boje te osobni automobil marke Ford Focus bijele boje. U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen vozač motocikla.

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6333-470 ili 192", stoji u priopćenju PU zagrebačke.

