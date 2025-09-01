TRAGEDIJA /

Na autocesti A3 poginuo motociklist, očevid je u tijeku

Na autocesti A3 poginuo motociklist, očevid je u tijeku
Foto: Luka Batelic/pixsell, ILUSTRACIJA

Na autocesti A3 kod 63 kilometra u smjeru zapada dogodila se prometna nesreća u kojoj je motociklist sletio s kolnika te smrtno stradao

1.9.2025.
19:14
danas.hr
Luka Batelic/pixsell, ILUSTRACIJA
U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak popodne smrtno je stradao motociklist.

"Danas 1. rujna 2025. oko 17.35 sati na autocesti A3 kod 63 kilometra u smjeru zapada dogodila se prometna nesreća u kojoj je motociklist sletio s kolnika te smrtno stradao.

Očevid je u tijeku", priopćila je policija.

