Thompson dolazi u Vukovar? Pavliček dao zanimljiv odgovor: 'Sve ovisi o ovome'

U Vukovaru su politički brak sklopili Hrvatski suverenisti i HDZ. Mjesec i pol nakon lokalnih izbora formirano je Gradsko vijeće. Za predsjednika je izabran HDZ-ov Goran Bendra, a novu vlast u Vukovaru čine Suverenisti, HDZ, DOMiNO i HNS.

HDZ-ov predsjednik Vijeća izabran je i s glasovima obaju vijećnika DSS-a, jedne od dvije stranaka srpske manjine u Vijeću. Domovinski pokret sada je u oporbi, iako su s HDZ-om na vlasti u državi.

O neobičnom miješanju političkih karata u Vukovaru razgovarali smo s gradonačelnikom Marijanom Pavličekom i odmah ga pitali znači li to da bi mogao dati podršku HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću u Hrvatskom saboru.

'Smiješna je priča da sam žetončić'

"Želim se prvo zahvaliti vijećnicima HDZ-a i vijećniku HNS-a koji su prepoznali političku odgovornost prvenstveno prema građanima Vukovara i dali potporu u stvaranju većine u Gradskom vijeću kako bi grad mogao normalno funkcionirati. Ne bih htio miješati lokalnu i državnu razinu - imamo 555 jedinica lokalne samouprave, mnoge su različito raspoređene", odgovara Pavliček.

"Rekao sam, Hrvatski suverenisti ostaju oporba što se tiče državne razine, ali kao što smo u prethodnom sazivu Saboru podržavali dobre projekte, podržat ćemo i ubuduće, kao što smo prije nekoliko dana podržali prijedlog za uvođenje vojne obveze od dva mjeseca", nastavlja Pavliček.

"Za razliku od nekih politički aktera, mi jesmo oporba, ali nikad nismo do te razine vrijeđali premijera niti ministre niti ih nazivali veleizdajnicima, kao što su to činili njihovi danas partneri u vlasti. Ono što smatramo da je kvalitetno mi ćemo podržati, a ono što ne, davat ćemo alternativne prijedloge. Ja sam takav kakav jesam, ali opet sam htio napomenuti - nemojmo miješati lokalnu i državnu razinu", dodao je naš sugovornik.

Na pitanje je li sada HDZ-ov žetončić, Pavliček kroz smijeh odgovara: "Smiješna priča. Da sam htio, mogao sam prije godinu dana biti vladajuće većine. Smatrao sam da bi to stvarno u onom trenutku bila prevara birača. Došao sam u Sabor s kolegama iz Mosta na jednoj drugoj politici. Stvarno bih u tom trenutku bio žeton, nisam to htio. Mirno spavam, kao što danas mirno spavam danas i ubuduće ću".

Dolazi li Thompson u Vukovar?

Podsjetili smo ga da je zamjerao HDZ-u i Plenkoviću suradnju sa SDSS-om, a s obzirom na to da je DSS sada podržao izbor novog predsjednika Vijeća, pitali smo jesu li to dvostruka mjerila. "Nisu to nikakva dvostruka mjerila, to morate pitati DSS. Većinu ubuduće čine vijećnici Hrvatskih suverenista, DOMiNO-a, HNS-a i HDZ-a. Oni su dali prijedlog za izbor novog predsjednika Vijeća iz redova HDZ-a. Zašto su kolege iz DSS-a digli ruke, morate pitati njih. Nismo bili s njima u kontaktu niti znamo zbog čega su to učinili", kaže Pavliček.

Pitali smo i hoće li Marko Perković Thompson doći u Vukovar. "Službeno smo uputili dopis njegovom menadžeru, njegovom timu. Uvjeren sam da će sljedeće godine gospodin Thompson doći u Vukovar. Nadam se da bi to moglo biti za neki državni blagdan. Sve ovisi o njegovom rasporedu. Vjerujem da ćemo biti odlični domaćini i da će to biti festival domoljublja. Ako igdje to treba biti potreba, onda je to ovdje u gradu Vukovaru", zaključio je Marijan Pavliček.