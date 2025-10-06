Čeka nas ledena zima kao nekada? Stručnjaci objavili veliku prognozu, sve ukazuje na jedno
S obzirom na specifičnu kombinaciju čimbenika, šanse za hladniju zimu su veće, no postoji puno drugih faktora koji utječu na konačnu prognozu
Ljubitelji hladnijeg vremena mogli bi uskoro doći na svoje jer bi ova zima mogla biti kao one nekada koje pamte naši stari. Sudeći po prognozi Severe Weathera, trenutačni oceanski i atmosferski čimbenici pokazuju sličnosti s nekoliko prijašnjih snažnih i hladnih zima.
Severe Weather analizirao je stanje globalnog vremenskog sustava i pronašao nekoliko godina u prošlim desetljećima sa sličnim uvjetima koje je koristio kao smjernice za predviđanje.
Najnovija karta anomalija temperature oceana pokazuje da se hladna faza, poznatija kao La Niña, počinje razvijati u tropskim regijama te se očekuje da će potrajati tijekom zime. Očekuje se da će aktivan (slabiji) La Niña utjecati na zimu 2025./2026., s brzim preokretom koji će uslijediti iduće godine i dovesti do hladnijih uvjeta u Sjevernoj Americi i Europi.
La Niña obično uzrokuje snažan blokirajući sustav visokog tlaka u sjevernom Pacifiku, što preusmjerava polarni zračni tok prema sjevernim dijelovima SAD-a i južnoj Kanadi, donoseći hladne zračne mase i povećavajući šanse za snijeg.
Kombinacija čimbenika
Osim sjeverozapadnog dijela SAD-a i Srednjeg zapada, sjeveroistočni dio Amerike i istočna Kanada također pokazuju povećani potencijal snježnih oborina u takvim uvjetima.
Iako Europa nije izravno pod utjecajem La Niñe, može doći do hladnih anomalija zbog snažnog sjevernog i istočnog strujanja zraka, što može rezultirati hladnijim uvjetima u određenim dijelovima kontinenta.
Očekuje se razvoj novog polarnog vrtloga nad Sjevernim polom, što može dovesti do stratosferskog zagrijavanja i mogućeg sloma polarnog vrtloga, što povećava šanse za hladne zračne mase u donjim slojevima atmosfere.
U prošlosti je veća količina snijega u listopadu sugerirala hladniju zimu i više snježnih oborina u SAD-u i Europi u zimskim mjesecima.
Analizom prošlih godina sličnih uvjeta, očekuje se da će hladne zračne mase dominirati u zapadnom i središnjem dijelu Kanade i SAD-a, dok će u Europi hladni uvjeti biti prisutni u višim predjelima i sjevernim dijelovima.
S obzirom na specifičnu kombinaciju čimbenika, šanse za hladniju zimu su veće, no postoji puno drugih faktora koji utječu na konačnu prognozu, zaključuje Severe Weather.
POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj je pao snijeg