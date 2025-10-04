Listopad je mjesec za radove u vrtu: 'Ako to sada ne napravite stvorit će se uvjeti za razvoj bolesti'

Iako jesen donosi hladnije dane i češće kišne periode koji ljude potiču na ostanak u zatvorenim prostorima, to ne znači da je vrijeme za odlaganje vrtnih alata. Naprotiv, listopad je mjesec koji je ključan za pravilnu pripremu vrta za nadolazeću sezonu.

James Ewens, stručnjak za vrtlarstvo iz tvrtke Green Feathers, ističe kako je listopad mjesec pripreme, piše Mirror.

"Promišljena sadnja, orezivanje i prihrana u ovom razdoblju stvaraju temelje za proljeće. Također, listopad je važan za zaštitu divljih životinja koje traže hranu i sklonište tijekom hladnijih mjeseci", kaže Ewens.

Pravilna njega vrta u listopadu ne samo da jača otpornost biljaka i travnjaka tijekom zime, nego i pomaže očuvanju prirodnog okoliša. Time se održava prirodna ravnoteža u vrtu, što je ključno za zdrav rast biljaka.

Sadnja lukovica

Ako već niste posadili proljetne lukovice, James Ewens savjetuje da je sada idealno vrijeme za to. Popularne vrste poput tulipana, narcisa i šafrana trebaju dovoljno vremena da se ukorijene prije zimskog mraza.

"Sadnjom lukovica u listopadu tlo će biti dovoljno toplo i rahlo, što lukovicama omogućuje da se dobro ukorijene prije nego što se pojavi zimski mraz", objašnjava Ewens te ističe i važnost pažljivog planiranja sadnje: "Šafrani cvjetaju vrlo rano, tulipani sredinom proljeća, a narcisi kasnije, pri kraju sezone. Kombiniranjem različitih vrsta, čak i na istoj gredici, možete osigurati neprekidan niz boja tijekom cijelog proljeća."

Orezivanje i čišćenje

Listopad je također idealno vrijeme za orezivanje i čišćenje gredica od uvelog lišća i stabljika. "Mnoge zeljaste trajnice počinju odumirati u ovom razdoblju, a ako ih ne uredite, vrt će izgledati zapušteno i stvorit će se povoljni uvjeti za razvoj štetnika i bolesti koje se hrane trulim biljnim ostacima", upozorava Ewens.

Međutim, važno je napomenuti da nije potrebno orezivati sve biljke. "Neke otpornije trajnice, poput rudbekije, uspješno preživljavaju zimu te pticama pružaju dragocjeno sklonište i izvor hrane. Stoga je preporučljivo suzdržati se od orezivanja biljaka koje koriste ptice jer im tijekom hladnih mjeseci svaka pomoć itekako znači", ističe Ewens.

Načini očuvanja osjetljivih biljaka

"U nekim krajevima prvi jači mraz može se pojaviti već u listopadu", napominje stručnjak. Biljke u teglama posebno su osjetljive na hladnoću, stoga savjetuje njihovo premještanje na zaštićena mjesta bliže kući ili zaštitu pomoću agrotekstila, slame ili folije s mjehurićima.

"Biljke u posudama najbolje je postaviti na južnu ili zapadnu stranu, uz zid ili živicu, gdje se mogu zbijati zajedno i tako stvoriti topliju mikroklimu", objašnjava.

Za biljke na gredicama ključna je zaštita prekrivanjem. Preporučuje materijale poput agrotekstila ili jute, koji omogućuju prozračnost, ali istovremeno štite biljke od hladnoće. "Dodatni sloj malča pomaže u izolaciji tla, zadržavanju vlage te štiti korijenje od naglih promjena temperature", zaključuje.

Pretvorite vrt u zimsko utočište

Zima je teško razdoblje za divlje životinje, stoga je listopad savršen trenutak da svoj vrt pretvorite u sigurno utočište osiguravajući im vodu, hranu i sklonište.

"Nešto tako jednostavno kao što je ostavljanje sjemenskih glavica na suncokretima, sadnja autohtonog drveća i grmlja te postavljanje hrane za ptice poput energetskih pločica ili masnih kuglica pruža prijeko potreban izvor hrane", kaže Ewens.

Stručnjak također preporučuje izgradnju kućice za ježeve kako bi se tim korisnim životinjama osiguralo prirodno sklonište. "Mali ribnjak ili posuda s vodom koju redovito održavate nezaleđenom predstavljat će važan izvor vode za ptice", dodaje.

Vrijeme za posljednju košnju travnjaka

Listopad je često mjesec u kojem se obavlja posljednja košnja travnjaka tijekom godine. Kako temperature padaju, a dani postaju kraći, rast trave usporava.

"Kad temperatura padne ispod 10 stupnjeva Celzija, trava prestaje rasti. Košnja tijekom vrlo hladnih dana može dugoročno oštetiti travnjak. S druge strane, ako prerano prestanete kositi, to može rezultirati neurednim izgledom i slabljenjem trave", pojašnjava stručnjak James Ewens.

Za posljednju košnju preporučuje se pridržavanje pravila uklanjanja najviše jedne trećine visine trave. "Preporučuje se podešavanje visine noževa kosilice tako da trava ostane nešto duža, što omogućava bolju prozračnost tla i doprinosi očuvanju zdravlja travnjaka. Pravovremena i pravilno izvedena završna košnja ključna je za održavanje urednog izgleda travnjaka tijekom zimskog razdoblja, kao i za njegov brzi i kvalitetan oporavak u proljeće", poručuje.

