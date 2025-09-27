Obavite samo jedan zadatak: Travnjaci će biti zeleniji i spremni za zimu za samo tjedan dana

Jesen je počela i sada kada je stiglo hladnije vrijeme, može biti teško znati koje poslove u vrtu još treba obaviti. Međutim, kada je riječ o vašem travnjaku, postoji jedan zadatak koji može pomoći da napreduje tijekom zime i kasnije.

Ulaganje truda sada rezultirat će zelenijim i bujnijim travnjakom u budućnosti, posebno nakon zimskog razdoblja mirovanja. Stručnjak za vrtove Michael Griffiths na TikToku je otkrio da je hranjenje (gnojidba) travnjaka posao koji ljudi obično preskaču. No ako to ne učinite prije nego što nastupi hladno vrijeme, vaš travnjak bi sljedećeg proljeća mogao izgledati kao "smeće".

Michael je pozvao vrtlare da obave ovaj zadatak "sada" ako želite spasiti svoj travnjak prije zime. Srećom, to nije kompliciran zadatak, a ne treba vam ni puno opreme.

Sve što vam treba je vrećica jesenskog gnojiva za travnjak i provjera je li specifično za ovo godišnje doba - ne za ljeto, jer to neće biti dovoljno. Bogat je kalijem, pa kada ga primijenite, nećete dobiti puno mekog rasta na vrhu. To bi moglo rezultirati time da vaša trava bude "unakažena" mrazom, piše Express.

"Umjesto toga, jača korijenje, čineći vaš travnjak otpornijim za nadolazeće hladnije vrijeme", objasnio je Michael.

Zeleniji travnjak za samo sedam dana

Ne morate ulagati u rasipač za gnojiva, jer je to vrlo jednostavno učiniti ručno. Najbolje doba godine za to je između rujna i studenog, prije nego što nastupi stvarno hladno zimsko vrijeme.

Nakon što nahranite travnjak uočit ćete ​​da izgleda zelenije za samo tjedan dana. Osim toga Michael kaže: "Još važnije, bit će spreman za zimu".

Još jedan posao u vrtu koji je stvarno važno obaviti u jesen je grabljanje lišća s travnjaka. Otpalo lišće može se skupiti na travi i blokirati sunčevu svjetlost, koja je važna za zdrav rast.

Stručnjaci iz Love The Garden rekli su da preostalo lišće može biti jako korisno kada je u pitanju osvježenje ostatka vašeg vrta.

"Ako imate prostora, pohranite sakupljeno lišće na hrpu ili u crne plastične vrećice. Za godinu ili dvije, pretvorit će se u lisnu plijesan, što je fantastično za malčiranje obruba", objasnili su.

