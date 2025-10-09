Afera zatresla Split, na namještaj spiskali više od 100.000 eura: Kerum najavio reviziju

U Splitu je više od 100 tisuća eura potrošeno na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan. Dok se utvrđuje tko je to odobrio, novi predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Željko Kerum najavljuje reviziju.

Više od 100 tisuća eura potrošeno je na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan na novouređenom platou. I dok se utvrđuje tko je toliko troškovnik odobrio, novi predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan - Željko Kerum najavljuje reviziju zbog trošenja novca u tom projektu.

Kauč 5.600, fotelja 3.120 eura...

Rasvjetna instalacija na recepciji upravne zgrade na Žnjanu vrijedna je gotovo osam tisuća eura. Kožni kauč više od 5.600, a fotelja 3.120 eura. Komad po komad, još nešto rasvjete i cifra se penje na više od 100 tisuća eura.

Tko je odlučio tako luksuzno urediti prostore na novouređenom platou pitali smo direktora tvrtke Žnjan, Marijana Ciprijana: "Krucijalne odluke donosio je Grad preko upravnog odbora izgradnjom projekt Žnjan, a jedna od takvih odluka što će biti u upravnoj zgradi plato Žnjana je da se opreme namještajem. Je li to previše ili premalo, svatko može ocijeniti za sebe".

Iako je bivši gradonačelnik Ivica Puljak sjedio u upravnom odboru te tvrtke, vijećnik Centra, Igor Skoko, smatra da on s tim nema veze: "Pitanje namještaja je pitanje za Žnjan d.o.o. koji je sve to kupovao, nabavljao. Ako mene pitate, taj namještaj je preskupo plaćen, ali o razlozima tako skupog namještaja i njihovog razmišljanja treba pitati Žnjan d.o.o".

Kerum najavio reviziju

Kao novi predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan, Željko Kerum je najavio reviziju svih troškova vezano za projekt Žnjan, uključujući i namještaj pa ističe: "Radi se o namještaju koji preskup 200 tisuća eura za neki ured od 50 kvadrata. Tažimo reviziju, tražit ćemo otpremnicu, tko je robu naručio, tko je platio i tko je to potpisao".

Ivica Puljak nam je u telefonskom razgovoru rekao da se on namještajem nije bavio, ali se na društvenim mrežama oglasio se o projektu Žnjan: "Mi smo praktički završili Žnjan - najveći projekt u zadnjih 50 godina u Splitu. Njemu je ostalo napraviti zadnjih par koraka, koje nije sposoban napraviti, nego nariče nad sudbinom. Usput Žnjan je prodao Kerumu. I to ne figurativno, nego doslovno".

Oglasio se Šuta

Istovremeno gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ističe da će se provjeriti kako i na što se trošio novac u projektu uređenja Žnjana: "Puno je nelogičnosti što se tiče samih radova na Žnjanu, ali nije samo namještaj, to je kap u moru. Ima stvari za razjasniti. Po meni je tu potrebno sudsko vještačenje i na temelju sudskog da dođemo do pravih odgovora".

Upravna zgrada luksuzno je uređena nema sumnje, a tu je i dodatak za moguće projekcije. Stakla na dvije prostorije stiskom na gumbom se zamagle. Je li takvo što nužno, najbolje znaju oni koji su troškovnik odobrili.