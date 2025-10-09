TKO JE KRIV? /

Afera zatresla Split, na namještaj spiskali više od 100.000 eura: Kerum najavio reviziju

Ivica Puljak nam je u telefonskom razgovoru rekao da se on namještajem nije bavio, ali se na društvenim mrežama oglasio se o projektu Žnjan

9.10.2025.
22:20
Dragana Eterović
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Splitu je više od 100 tisuća eura potrošeno na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan. Dok se utvrđuje tko je to odobrio, novi predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Željko Kerum najavljuje reviziju. 

Više od 100 tisuća eura potrošeno je na namještaj i rasvjetna tijela u upravnoj zgradi tvrtke Žnjan na novouređenom platou. I dok se utvrđuje tko je toliko troškovnik odobrio, novi predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan - Željko Kerum najavljuje reviziju zbog trošenja novca u tom projektu.

Kauč 5.600, fotelja 3.120 eura... 

Rasvjetna instalacija na recepciji upravne zgrade na Žnjanu vrijedna je gotovo osam tisuća eura. Kožni kauč više od 5.600, a fotelja 3.120 eura. Komad po komad, još nešto rasvjete i cifra se penje na više od 100 tisuća eura. 

Tko je odlučio tako luksuzno urediti prostore na novouređenom platou pitali smo direktora tvrtke Žnjan, Marijana Ciprijana: "Krucijalne odluke donosio je Grad preko upravnog odbora izgradnjom projekt Žnjan, a jedna od takvih odluka što će biti u upravnoj zgradi plato Žnjana je da se opreme namještajem. Je li to previše ili premalo, svatko može ocijeniti za sebe". 

Iako je bivši gradonačelnik Ivica Puljak sjedio u upravnom odboru te tvrtke, vijećnik Centra, Igor Skoko, smatra da on s tim nema veze: "Pitanje namještaja je pitanje za Žnjan d.o.o. koji je sve to kupovao, nabavljao. Ako mene pitate, taj namještaj je preskupo plaćen, ali o razlozima tako skupog namještaja i njihovog razmišljanja treba pitati Žnjan d.o.o". 

Kerum najavio reviziju 

Kao novi predsjednik nadzornog odbora tvrtke Žnjan, Željko Kerum je najavio reviziju svih troškova vezano za projekt Žnjan, uključujući i namještaj pa ističe: "Radi se o namještaju koji preskup 200 tisuća eura za neki ured od 50 kvadrata. Tažimo reviziju, tražit ćemo otpremnicu, tko je robu naručio, tko je platio i tko je to potpisao". 

Ivica Puljak nam je u telefonskom razgovoru rekao da se on namještajem nije bavio, ali se na društvenim mrežama oglasio se o projektu Žnjan: "Mi smo praktički završili Žnjan - najveći projekt u zadnjih 50 godina u Splitu. Njemu je ostalo napraviti zadnjih par koraka, koje nije sposoban napraviti, nego nariče nad sudbinom. Usput Žnjan je prodao Kerumu. I to ne figurativno, nego doslovno". 

Oglasio se Šuta

Istovremeno gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ističe da će se provjeriti kako i na što se trošio novac u projektu uređenja Žnjana: "Puno je nelogičnosti što se tiče samih radova na Žnjanu, ali nije samo namještaj, to je kap u moru. Ima stvari za razjasniti. Po meni je tu potrebno sudsko vještačenje i na temelju sudskog da dođemo do pravih odgovora". 

Upravna zgrada luksuzno je uređena nema sumnje, a tu je i dodatak za moguće projekcije. Stakla na dvije prostorije stiskom na gumbom se zamagle. Je li takvo što nužno, najbolje znaju oni koji su troškovnik odobrili.

SplitžnjanŽeljko Kerum
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TKO JE KRIV? /
Afera zatresla Split, na namještaj spiskali više od 100.000 eura: Kerum najavio reviziju