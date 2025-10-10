Uznemirujući detalji strave u Rijeci: 'Dijete je umrlo u agoniji. To nitko ne zaslužuje'

Podignuta je optužnica protiv pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, zbog smrti 15-godišnjeg dječaka, koji se ugušio hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.

Istodobno, Ministarstvo obitelji ne želi isplatiti traženu odštetu. O tom slučaju za RTL Danas govori odvjetnik obitelj Marin Barić.

Dječak se ugušio pizzom nakon što je ostavljen sam zaključan u sobi. Godinu dana poslije, za njegovu smrt optuženo je pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, podružnice u Kraljevici.

Uznemirujuće riječi odvjetnika

"Majka je u više navrata upozoravala da dijete ima problema s gutanjem, kao što i kaže medicinska dokumentacija. Unatoč tome, dijete je bilo ostavljeno satima samo, bez ikakvog nadzora, u sobi koja je zakrpana s USB pločama s rupama na zidovima i u takvim uvjetima je umrlo u agoniji gušenja na madracu, na podu. Takvu smrt, pogotovo pod skrbi države ne zaslužuje nitko", ispričao nam je odvjetnik Barić.

Ravnateljica je nakon smrti dječaka dala ostavku, a ministar Marin Piletić odmah je okrivio nju. Optužena je za krivotvorenje službene isprave i pomaganje djelatnicima nakon kaznenog djela. Sastavila je lažni zapisnik o navodnom sastanku i naknadno izmijenila protokol kako bi prikrila propuste.

"Sve ovo navedeno utvrdio je i naš nadzor, koji je obavijestio Državno odvjetništvo koje je podignulo optužnicu i na temelju tog postupka utvrdit će se istina i odgovornost", poručila je Margareta Mađerić, državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ravnateljica lani negirala

Za četiri djelatnice Centra traži se godinu i pol zatvora, a za tadašnju ravnateljicu godinu dana. Ravnateljica se pravda da je u nekoliko navrata slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka. Njezina odvjetnica poručuje da su bez komentara, a lani je za RTL Danas negirala da je dječak dulje bio bez nadzora. "Oni su čuli u 18:50, po mojim saznanjima, da on lupa po vratima što je redovito radio. U 20:20, kako ja imam informaciju, djelatnica je otišla u vizitu", govorila je bivša ravnateljica Iva Letina u studenom prošle godine.

Optužene su da su dječaka u prostoriji ostavili dulje od 45 minuta i nisu ga posjećivale svakih 15 minuta sve do 20:30 sati. Da je propusta bilo, Ministarstvo od početka priznaje, a izjavom je tada šokirala državna tajnica. "Kako smo taj slučaj doživjeli kao jedan od uobičajenih slučajeva, naime događa se da naši korisnici u nekim od naših ustanova preminu", u studenom je rekla Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

'Duboko neprimjereno'

Dječakov otac traži da odgovorni za to budu kažnjeni. Resorno Ministarstvo odbija im isplatiti odštetu od 50 tisuća eura pa su tražili da otac dokaže da je bio povezan sa sinom. "Oni su priznali polovicu iznosa koji bi inače trebao pripadati roditeljima i još su uvjetovali isplatu, odnosno opravdanost iznosa s izvješćem o emocionalnoj povezanosti sa sinom. To je duboko neprimjereno, i predstavlja oblik sekundarne viktimizacije obitelji. Zapravo, nikad nitko iz struke nije primio takav zahtjev da se dokazuje ljubav", pojašnjava odvjetnik Barić.

Na daljnje upite i zahtjeve oca i njegova odvjetnika odgovora iz Ministarstva nema. Pitali smo ih zašto, ali konkretnog odgovora nema ni nama. "Naši stručni ljudi, pravnici, su u kontaktu s Centrom vezano za zahtjev koji ste spomenuli. Kao što sam rekla, naši ljudi koji rade na naknadama štete su u kontaktu s Centrom i na temelju toga se postupa", rekla je Mađerić.

Iz udruge Sjena traže veće kazne za odgovorne za dječakovu smrt. "Na kraju da je Državno odvjetništvo predložilo samo godinu dana za odgovorne osobe je ne samo tragično, nego je tragikomično, to je nešto preko čega mi nećemo prijeći. Želim uputiti pitanje koliko vrijede životi naše djece, koliko vrijede životi djece s invaliditetom", poručuje predstavnica udruge Suzana Rešetar. Poslali su i apel međunarodnim institucijama, traže hitnu istragu i njihov nadzor u centrima za djecu s poteškoćama i osobama s invaliditetom.