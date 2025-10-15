Za novinarku Derifaj predlaže se četiri mjeseca zatvora: 'Režem diplomu ako mi nađete sličan slučaj'

Dva mjeseca nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić naložio izvanredni nadzor u splitskom tužiteljstvu zbog slučaja Thompson i optužnice protiv novinarke Danke Derifaj, stigli su rezultati. Iako je, kako kaže, postupak mogao biti gotov i puno prije, tužiteljica koja je potpisala optužnicu neće snositi odgovornost.

„Zamjenica, uredovna zamjenica koja je radila, neće odgovarati zato što je odlučila kako je odlučila – a odlučila je podići optužnicu protiv novinarke“, izjavio je Turudić pred novinarima.

Objasnio je kako tužitelji ne mogu snositi odgovornost za svoje pravno mišljenje, no priznao je da je postupak u slučaju Thompson trajao predugo – čak četiri godine, a da o tome nitko nije bio obaviješten.

Unatoč svemu, poručuje, optužnica ostaje na snazi. „Optužnica je podignuta. Nećemo ništa mijenjati. Neka nadležni sud da svoj stav o toj optužnici,“ rekao je Turudić, te dodao: „Da smatramo da nije utemeljena, razgovarali bismo o povlačenju. No mislimo da jest – iz optužnice proizlazi osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo koje je stavljeno na teret.“

Optužnica protiv novinarke i snimatelja

Optužnica splitskog tužiteljstva tereti novinarku RTL-a Danku Derifaj i snimatelja Petra Janjića za kazneno djelo povrede nepovredivosti doma.

Sporni prilog sniman je na krovu zgrade na splitskom Žnjanu – prostoru koji pjevač Marko Perković Thompson koristi kao dio svoje terase. Susjedi ga, međutim, optužuju za bespravnu uzurpaciju zajedničkog prostora, a novinarka je ondje snimala dio istraživačke priče za emisiju Potraga.

Odvjetnica Danke Derifaj, Jadranka Sloković, kaže da ih rezultati nadzora nisu iznenadili. "Nismo ni očekivali drugačiji ishod, dakle, izvanredni nadzor je pokazao da je stanje u DORH-u više-manje redovno. Nema se zamjerki niti na donošenje odluke, tako da čini mi se da izvanredni nadzor nije bio naročito potreban", kazala je.

Iz Općinskog suda u Splitu potvrđeno je kako je uz optužnicu stigao i kazneni nalog, prema kojem se za novinarku predlaže četiri mjeseca zatvora uvjetno na godinu dana. Sud o tom prijedlogu još nije odlučio.

Glasnogovornica suda Jasenka Pavlović pojasnila je proceduru: „Kazneni nalog se tada uručuje okrivljeniku. Ako je okrivljenik suglasan s njim, dolazi do pravomoćnosti kaznenog naloga, odnosno presude. Ako nije suglasan, ulaže prigovor i postupak se vraća optužnom vijeću, odnosno potvrđivanju optužnice.“

Obrana: 'Ne priznajemo krivnju'

Odvjetnica Sloković jasno poručuje da obrana ne namjerava prihvatiti kazneni nalog: „Nama ne pada na pamet pristati na to. Ne priznajemo krivnju. Ako mi pokažete nekoga tko je kazneno gonjen i osuđen jer je ušao u tuđi vrt, i to sa suvlasnikom, ja režem svoju diplomu.“

Nadzor koji je naložio Turudić pokazao je i kako u radu splitskog tužiteljstva ima prostora za poboljšanje, i to „u kvaliteti i u kvantiteti“. Na pitanje hoće li zbog svega biti promjena u sustavu, Turudić nije dao konkretan odgovor: „Bit ćete pravodobno obaviješteni“, rekao je.

Na dodatno pitanje znači li to da će ipak biti promjena, ponovio je: „O tome ćete biti pravodobno obaviješteni.“ Odvjetnici pjevača Marka Perkovića Thompsona današnji nalaz nadzora nisu željeli komentirati.

