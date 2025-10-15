Turudić: 'Optužnica protiv novinarke Derifaj je utemeljena, nećemo je mijenjati'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je u srijedu da se neće mijenjati optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu protiv novinarke Danke Derifaj zbog narušavanje nepovredivosti privatnosti doma pjevača Marka Perovića Thompsona, dodavši kako je optužnicu utemeljena.

"Optužnica je podignuta i nećemo ništa mijenjati, neka nadležni sud daje svoj stav o toj optužnici. Kada bi smatrali da je neutemeljena onda bi razgovarali, ali ja mislim da je optužnica utemeljena," rekao je Turudić novinarima nakon posjete Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu gdje je obavljen nadzor rada nakon što je ovog ljeta obznanjeno da je to odvjetništvo podignulo optužnicu protiv novinarke Derifaj.

Glavni državni odvjetnik ističe kako optužnica proizlazi iz osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo koje se Derifaj stavlja na teret. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Splitu, koja je ovog ljeta podignula tu optužnicu, sve je uradila po zakonu i neće biti sankcija, rekao je Turudić.

'Dugotrajnost postupka'

Naglasio je kako zamjenik općinskog državnog odvjetnika nikada ne može odgovarati za svoje mišljenje, izraženo na pojedinom predmetu.

"Naše su primjedbe bile na dugotrajnost postupka - a to je trajalo četiri godine, i na činjenicu da niti Županijski državni odvjetnik niti Općinski državni odvjetnik niti ja kao glavni državni odvjetnik, nismo bili obaviješteni o navedenom predmetu; to je predmet koji se mora brže riješiti", pojasnio je novinarima Turudić.

Dodao je kako postupanje zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Splitu koja je podnijela tužbu, "registrira, ali neće biti pokrenut stegovni postupak," jer je ona autonomna zamjenica općinskog državnog odvjetnika te je autonomna u donošenju svoje odluke.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Turudić je rekao kako je obavljen cjelokupni nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Splitu te su uočeni nedostaci i, kako je rekao, "naložili smo da se nedostaci uklone".

Upitan hoće li zbog nedostataka biti promjena u Općinskom državnom odvjetništvu rekao je da će javnost o svemu biti obaviještena.

Tijekom snimanja emisije RTL novinarka Danka Derifaj i snimatelj Petar Janjić, u kolovozu 2021. popeli su se ljestvama na krovnu terasu obiteljskog stana pjevača Marka Perkovića Thompsona na splitskom Žnjanu i snimali, zajedno sa susjedom Brankom Miodragom. Novinarka je tvrdila da je istraživala temu vezanu uz vlasništvo nad dijelom zemljišta. Protiv Derifaj je ovog ljeta Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo optužnicu za narušavanje nepovredivosti privatnosti doma pjevača Marka Thompsona.

