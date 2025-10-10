Thompson prijavljen zbog ustaškog pozdrava 'Za dom spremni'

Antifašistička liga, Documenta i VeDRA podnijeli su prekršajnu prijavu protiv Marka Perkovića zbog ustaškog pozdrava "Za dom spremni" na koncertima ljetos u Zagrebu i Sinju te očekuju da ga se sankcionira kako bi se pokazalo da u Hrvatskoj nema mjesta za simbole nacizma, fašizma i ustaštva.

"Zbog uzvikivanja ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' troje građana RH koji su preživjeli ustaške i nacističke zločine, Antifašistička liga RH, Documenta– Centar za suočavanje s prošlošću i braniteljska udruga VeDRA – Veterani Domovinskog rata i antifašisti, podnijeli su MUP-u prekršajnu prijavu protiv Marka Perkovića”, priopćile su udruge u petak. Prijava je podnesena zbog izvođenja ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' na Thompsonovim koncertima održanima ljetos u Zagrebu i Sinju.

Smatraju da je Perković time počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u vezi s čl. 39. st. 3. Prekršajnog zakona, koji sankcionira izvođenje tekstova ili isticanje simbola kojima se remeti javni red i mir. Uporaba tog pokliča, ističu, u izravnoj je suprotnosti s Ustavom RH koji se u svojim Izvorišnim osnovama nedvosmisleno distancira od zločinačkog režima NDH i kao jednu od svojih temeljnih vrijednosti ugrađuje antifašizam.

Podsjetili na Josipa Šimunića

Podsjećaju i da je Ustavni sud u nizu odluka zauzeo jasno i pravno obvezujuće stajalište da je riječ o ustaškom pozdravu koji je protuustavan.

"Ta su tumačenja obvezujuća za sve sudove i državna tijela, a odluka Visokog prekršajnog suda koja je stvorila iznimku za korištenje ovog pozdrava u pjesmi 'Bojna Čavoglave' u izravnom je sukobu s odlukama Ustavnog suda”, ustvrdili su u priopćenju. Podsjetili su na slučaj Josipa Šimunića koji je zbog skandiranja tog pozdrava pravomoćno osuđen na svim domaćim sudskim instancama. Njegovu presudu potvrdio je i Europski sud za ljudska prava, utvrdivši da sankcioniranje ovog pozdrava predstavlja nužno ograničenje slobode izražavanja u demokratskom društvu i nema nikakvog razloga da se isti pravni standardi ne primijene i na Marka Perkovića, poručuju udruge.

Javno izvikivanje pokliča pod kojim je u logorima NDH ubijeno preko sto tisuća ljudi, ponajviše Srba, Židova i Roma, duboko vrijeđa i uznemirava preživjele žrtve totalitarnog ustaškog režima, njihove obitelji i potomke, kao i sve građane Hrvatske koji poštuju ustavni poredak, istaknuli su.

Korištenje ovog pozdrava ujedno nanosi štetu pravednom i obrambenom Domovinskom ratu, lažno ga povezujući sa zločinačkom NDH te se braniteljska udruga VeDRA, kao supotpisnica ove prijave, oštro protivi takvom narušavanju ustavnog identiteta Domovinskog rata.

Mišljenja su da ranije izjave i javni nastupi Marka Perkovića, u kojima je izražavao simpatije prema ustaškom pokretu i njegovom poglavniku, dokazuju da je unošenje pokliča 'Za dom spremni' u pjesmu 'Bojna Čavoglave' bilo namjerno, s ciljem veličanja tog zločinačkog režima.

Od policije i nadležnih pravosudnih tijela očekuju da postupe po ovoj prijavi i sankcioniraju Perkovića jer Hrvatska, demokratska država utemeljena na antifašizmu, kao i EU čija je članica, mora poslati jasnu poruku da za simbole nacizma, fašizma i ustaštva, u hrvatskom javnom prostoru, nema mjesta.

