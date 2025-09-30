Thompson na gitari poveo pjesmu u konobi: Pridružili mu se Gotovina i Skejo

Društvenim mrežama u posljednjih nekoliko sati širi se nesvakidašnja snimka koja je izazvala brojne reakcije. Video prikazuje popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona, generala Antu Gotovinu i Marka Skeju kako zajedno pjevaju u jednoj imotskoj konobi. Snimku je objavio Radio Nu, a ubrzo je postala viralna te je potaknula lavinu komentara.

Na snimci se vidi Thompson s gitarom u ruci, dok mu se u izvođenju pjesme "Ravnoteža" pridružuju Gotovina, Skejo i ostatak okupljenog društva. Pratitelji na društvenim mrežama u komentare su ostavljali emotikone srca i hrvatskih zastava te poruke podrške poput "Bog vas blagoslovio" i "Sokolovi još polete".

Nije im prvi put

Podsjetimo, prema dostupnim informacijama, Marko Perković Thompson, general Ante Gotovina i Marko Skejo nisu poznati kao bliski prijatelji u privatnom smislu. Međutim, javno su se više puta susretali i surađivali, osobito u kontekstu domoljubnih i kulturnih događanja.

Jedan od takvih trenutaka zabilježen je u rujnu 2023. godine, kada su Thompson, Gotovina i Skejo zajedno izveli Thompsonovu novu pjesmu "Pjevaj sokole" u Čavoglavama.

