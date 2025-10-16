Pekarnice prošle godine zaradile mlijardu eura: Koliko često i što najviše kupujete u pekarnicama?

U Hrvatskoj su prošle godine u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, poslovala 944 poduzetnika, a ostvarili su čak jardu eura konsolidiranih prihoda ili 9,5 posto više nego godinu ranije, dok je konsolidirana dobit iznosila 58,3 milijuna eura, što je rast od 9,8 posto.

Prema podacima FINA-e, prošle je godine u toj djelatnosti bilo zaposleno više od 15 000 ljudi, odnosno 4,3 posto više nego godinu ranije, a njihova prosječna plaća iznosila je 883 eura.

Zaradili milijardu eura

Ukupni prihodi pekara ostvareni u 2024. godini iznosili su milijardu eura, što je povećanje za 9,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Najveće prihode ostvario je Mlinar, a drugi po ostvarenoj dobiti je Pekara Dubravica.

