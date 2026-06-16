Migranti silovali četiri djevojčice u stanu? Znaju tko su počinitelji, ali nisu ih uhitili

Njemački mediji prenose kako su četiri djevojčice, starosti 12 i 13 godina, iz grada Halle žrtve seksualnog napada. Navodni počinitelji zločina su migranti iz Malija i Portugala. Osumnjičenici imaju između 13 i 16 godina. Prema riječima susjeda u stambenoj zgradi odvijale su se dramatične scene. Bolničari su iznijeli dvije djevojke na nosilima. Bile su bez svijesti. Što se točno dogodilo, istražitelji pokušavaju tek otkriti, piše Fenix.

"Bilo je osam ili devet ljudi, gazili su uz stepenice, već potpuno pijani, i pravili strašnu buku", rekao je susjed. Dvije hospitalizirane djevojke u međuvremenu su puštene iz bolnice, dok su druge dvije tretirali u ambulanti. Sve su testirane i na "tvari koje mijenjaju stanje svijesti". Naknadno je objavljeno neće biti uhićenja.

"Suprotno početnim pretpostavkama, na temelju trenutnog stanja istrage, vjerujemo da se radilo o dobrovoljnom sastanku pojedinaca", rekao je tužitelj njemačkoj tiskovnoj agenciji. Neki od prisutnih poznavali su se prije incidenta, a u jednom slučaju bili su u rodu.

Žrtve inicirale sastanak?

"Inicijativa za sastanak došla je od samih žrtava", izjavio je odvjetnik. Nabavili su alkohol, koji su gotovo svi prisutni konzumirali u znatnim količinama. Navodno su se potom dogodili spolni činovi. Prema tužiteljevim riječima, točne okolnosti predmet su tekuće istrage. Izjavio je da se osumnjičenici još nisu izjasnili o navodima.

Budući da ne postoji rizik od bijega, a slijed događaja još uvijek nije jasan, državno odvjetništvo suzdržalo se od zahtjeva za uhićenje, objasnio je tužitelj. Također je ukazao na "praznine u pamćenju" među uključenima.

Istraga se nastavlja. Međutim, nepoznanica je kako nije došlo do uhićenja samo po sebi s obzirom da je seks s maloljetnicima mlađima od 14 godina zakonom zabranjen, bez iznimke.