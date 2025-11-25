Migranti silovali djevojku (18), a zaručnika tjerali da gleda: 'Molio sam da prestanu'

Trojica migranata iz Maroka koje su sumnjiči da su 25. listopada u Rimu silovali 18-godišnju tinejdžericu, a njezinog 24-godišnjeg zaručnika prisilili da gleda odvratan zločin, uhićeni su u utorak, piše Daily Mail.

Istražitelji su im u trag ušli analizom otisaka prstiju, ali i na temelju iskaza mladog para, koji su na fotografijama prepoznali trojicu napadača.

Tereti ih se za grupno seksualno nasilje i pljačku, no istraga još uvijek nije završena - vjeruje se da se traga za još dvojicom počinitelja koji su navodno bili na licu mjesta, ali mrak im je sakrio lice, navodi Rai News.

Zaručnik ispričao potresne detalje

Jezivi napad počeo je nedugo nakon što je par u noćnim satima parkirao vozilo u osamljenom dijelu Tor Tre Testea, parka na istoku grada. Bili su goli u trenutku kada ih je grupa opkolila i napala. Razbili su prozor, izvukli 24-godišnjaka i natjerali ženu, koja se pokušala prekriti komadima odjeće, da također izađe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Muškarac je ispričao da su ga zatim dvojica držala i tjerala da gleda dok je treći silovao 18-godišnjakinju. Navodi da je vikao za pomoć, molio ih da prestanu, čak i prijetio osvetom, ali nije se uspio osloboditi.

Policija navodi da je napad počeo kao pljačka te da da su počinitelji ukrali nekoliko osobnih stvari. Dodaju da je istraga još uvijek u tijeku - cilj je utvrditi je li bilo više od trojice počinitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Napad za napadom, policija pojačava snage: Je li sigurnost u Hrvatskoj narušena