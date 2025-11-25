FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR U NOĆI /

Mlada pjevačica Maria (22) likvidirana u sačekuši: Izrešetali je u autu

Mlada pjevačica Maria (22) likvidirana u sačekuši: Izrešetali je u autu
×
Foto: X/screenshot

De La Rosu su hitno prevezli u bolnicu, ali liječnici joj nisu uspjeli spasiti život

25.11.2025.
12:33
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica i influencerica Maria De La Rosa (22), svojim obožavateljima poznatija pod umjetničkim imenom DELAROSA, brutalno je ubijena u Los Angelesu u noći na subotu, javlja Daily Mail

Istraga je još uvijek u tijeku, no vjeruje se da je riječ o sačekuši povezanoj s bandama. Svjedoci su ispričali da su dvojica napadača oko 1.30 sati prišla parkiranom vozilu i otvorili vatru na De La Rosu i dvoje ljudi koje je s njom bilo unutra.

"Ispalili su više hitaca prema žrtvama", navela je policija.

Zasad nema uhićenih 

De La Rosu su hitno prevezli u bolnicu, ali liječnici joj nisu uspjeli spasiti život. Druge dvije osobe zadobile su ozljede, a njihovo stanje tijekom vikenda bilo je kritično.

Policija zasad nije uhitili nijednu osobu, a službeno nije poznat ni motiv napada. 

Podsjetimo, DELAROSA se počela probijati na sceni latinske glazbe nakon što je u kolovozu objavila singl "No Me Llames". Na društvenoj mreži Instagram imala je nešto više od 40.000 pratitelja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjava maloljetnika? Evo odgovora

PjevačicaSad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR U NOĆI /
Mlada pjevačica Maria (22) likvidirana u sačekuši: Izrešetali je u autu