Mlada pjevačica Maria (22) likvidirana u sačekuši: Izrešetali je u autu

Pjevačica i influencerica Maria De La Rosa (22), svojim obožavateljima poznatija pod umjetničkim imenom DELAROSA, brutalno je ubijena u Los Angelesu u noći na subotu, javlja Daily Mail.

Istraga je još uvijek u tijeku, no vjeruje se da je riječ o sačekuši povezanoj s bandama. Svjedoci su ispričali da su dvojica napadača oko 1.30 sati prišla parkiranom vozilu i otvorili vatru na De La Rosu i dvoje ljudi koje je s njom bilo unutra.

🚨🎤🇺🇸 ALERTE | LA CHANTEUSE DELAROSA TUÉE PAR BALLES À LOS ANGELES



Maria De La Rosa, 22 ans, connue sous le nom de DELAROSA, a été tuée dans une attaque "de type embuscade" à Northridge, Los Angeles.

Selon la police, deux hommes ont ouvert le feu sur une voiture garée,… pic.twitter.com/nhfBfsoF0z — Le Fil Express (@LeFilExpress) November 25, 2025

"Ispalili su više hitaca prema žrtvama", navela je policija.

Zasad nema uhićenih

De La Rosu su hitno prevezli u bolnicu, ali liječnici joj nisu uspjeli spasiti život. Druge dvije osobe zadobile su ozljede, a njihovo stanje tijekom vikenda bilo je kritično.

Policija zasad nije uhitili nijednu osobu, a službeno nije poznat ni motiv napada.

Podsjetimo, DELAROSA se počela probijati na sceni latinske glazbe nakon što je u kolovozu objavila singl "No Me Llames". Na društvenoj mreži Instagram imala je nešto više od 40.000 pratitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li se uhićenjima školaraca spriječiti dogovorene tučnjava maloljetnika? Evo odgovora